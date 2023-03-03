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Авария дня. Уснул или попытка самоубийства?

Авария дня. Уснул или попытка самоубийства?

Автор:
03 марта 2023 10:55
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   дтп   смертельное дтп   смерть   
693
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Фатальные последствия после столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе Новороссийск-Керченский пролив. Водитель легкового погиб.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   дтп   смертельное дтп   смерть   
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Леший 55 минут назад
судя по плавности ухода уснул
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796
ProFanas Полчаса назад
Пару раз ловил себя на мысли о том, что я уснул за рулём. Глаза открыты, но ты не мигаешь, что аж резь в них.
Ищешь площадку. чтом хоть пол-часика прикмарить, но ты - не Штирлиц...
А до дома остаётся какой-то полтиник км...
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