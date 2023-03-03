Авария дня. Уснул или попытка самоубийства?

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Фатальные последствия после столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе Новороссийск-Керченский пролив. Водитель легкового погиб.
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