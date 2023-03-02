Голая женщина вцепилась в Рено Логан

958
1
1
Сцена могла бы называться - "Рено уходит из России", но всё совсем не так. Невольные свидетели были шокированы увиденным и вызвали полицию.
Запись с видео появилось в одном из волгоградских пабликов. Инцидент произошел 25 февраля в Красноармейском районе. На ролике видно, как обнаженная женщина вцепилась в багажник Renault Logan, выкрикивая что-то нечленораздельное. Тем временем водитель долго женщину уговаривает сесть в машину и поехать домой. Однако женщина упрямо стоит на своем. Когда машина тронулась, она вцепившись в багажник, на колене и ступне проехала по обледеневшей дороге.
ГУ МВД по Волгоградской области: "Мужчина никаких противоправный действий не совершал. Криминальной составляющей нет. Женщине была необходима медицинская помощь. Сейчас она ее получает в соответствующем медицинском учреждении".
СКР: "В эфире одного из федеральных телевизионных каналов были показаны кадры совершения противоправных действий в отношении жительницы города Волгограда со стороны супруга.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о первоначальных результатах его расследования.
Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства".
Комментарий местной жительницы: "Эта женщина уже давно на стакане и неадекватно себя ведет. Все соседи страдают, когда к ней «белочка» приходит. Она мужику все окна побила, постоянно руки режет и весь подъезд в крови. Она побежала за мужиком этим и разделась уже на улице. Он сам вызвал полицию и скорую, барышня поехала в психушку"
×
×
ГУ МВД по Волгоградской области: "Мужчина никаких противоправный действий не совершал. Криминальной составляющей нет. Женщине была необходима медицинская помощь. Сейчас она ее получает в соответствующем медицинском учреждении".
СКР: "В эфире одного из федеральных телевизионных каналов были показаны кадры совершения противоправных действий в отношении жительницы города Волгограда со стороны супруга.
Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о первоначальных результатах его расследования.
Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства".
Комментарий местной жительницы: "Эта женщина уже давно на стакане и неадекватно себя ведет. Все соседи страдают, когда к ней «белочка» приходит. Она мужику все окна побила, постоянно руки режет и весь подъезд в крови. Она побежала за мужиком этим и разделась уже на улице. Он сам вызвал полицию и скорую, барышня поехала в психушку"
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Водитель BMW пострадал в ДТП под Томском
- Повернул на мойку — убил мотоциклиста: ДТП в Ростовской области
- Авария дня. Момент страшного ДТП в Омске
- Авария дня. Страшное ДТП на платной автодороге в Новгородской области
- Авария дня. На железнодорожном переезде в Мурманской области сбили мужчину
Новости партнёров
реклама