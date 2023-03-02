Голая женщина вцепилась в Рено Логан

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Запись с видео появилось в одном из волгоградских пабликов. Инцидент произошел 25 февраля в Красноармейском районе. На ролике видно, как обнаженная женщина вцепилась в багажник Renault Logan, выкрикивая что-то нечленораздельное. Тем временем водитель долго женщину уговаривает сесть в машину и поехать домой. Однако женщина упрямо стоит на своем. Когда машина тронулась, она вцепившись в багажник, на колене и ступне проехала по обледеневшей дороге.ГУ МВД по Волгоградской области: "Мужчина никаких противоправный действий не совершал. Криминальной составляющей нет. Женщине была необходима медицинская помощь. Сейчас она ее получает в соответствующем медицинском учреждении".СКР: "В эфире одного из федеральных телевизионных каналов были показаны кадры совершения противоправных действий в отношении жительницы города Волгограда со стороны супруга.Председатель СК России поручил руководителю СУ по Волгоградской области Семенову В.И. возбудить уголовное дело по данному факту и доложить о первоначальных результатах его расследования.Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства".Комментарий местной жительницы: "Эта женщина уже давно на стакане и неадекватно себя ведет. Все соседи страдают, когда к ней «белочка» приходит. Она мужику все окна побила, постоянно руки режет и весь подъезд в крови. Она побежала за мужиком этим и разделась уже на улице. Он сам вызвал полицию и скорую, барышня поехала в психушку"