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Голая женщина вцепилась в Рено Логан

Голая женщина вцепилась в Рено Логан

Автор:
02 марта 2023 09:51
Сообщество : Аварии
Метки: Приколы   аварии   авто   авто аварии   жесть   рено   
958
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Сцена могла бы называться - "Рено уходит из России", но всё совсем не так. Невольные свидетели были шокированы увиденным и вызвали полицию.

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Метки: Приколы   аварии   авто   авто аварии   жесть   рено   
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9  комментариев
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2k
· · 2 часа назад
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Tamdima 4 минуты назад
Это уже животное!
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1k
Потому что я Алёша 7 минут назад
А за "...ментов вызову" можно и самой огрести.
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!ГЕНнадий 23 минуты назад
Даже смотреть - холодно...
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6k
Дмитрий Час назад
Романтика бл..!
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65
Капитошка 2 часа назад
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17k
Роберт Шекли 2 часа назад
Когда она застряла, а он не понимает намеков
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10k
Игорь 2 часа назад
Классика
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dima423 2 часа назад
ну неплохие у них там шоу-программы))
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