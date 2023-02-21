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Поддельный Ferrari из фильма «Выходной день Ферриса Бьюллера» ищет нового владельца

Поддельный Ferrari из фильма «Выходной день Ферриса Бьюллера» ищет нового владельца

Автор:
21 февраля 2023 09:03
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari California   авто   автомир   автомобили   кинотачки   
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Модель, использованная в фильме 1986 года «Ferris Bueller’s Day Off» 1986, может быть продана с аукциона за 450 тысяч долларов.

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Метки: Ferrari   Ferrari California   авто   автомир   автомобили   кинотачки   
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