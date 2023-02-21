Поддельный Ferrari из фильма «Выходной день Ферриса Бьюллера» ищет нового владельца

84
14
1
Модель, использованная в фильме 1986 года «Ferris Bueller’s Day Off» 1986, может быть продана с аукциона за 450 тысяч долларов.
Подростковая комедия 1986 года "Феррис Бьюллер берёт выходной" ("Ferris Bueller's Day Off"), также известная как "Выходной день Ферриса Бьюллера", в декабре 2014 года была внесена в Национальный реестр фильмов США как обладающая культурным, историческим или эстетическим значением! Сам фильм я не смотрел, в моей юности главными американскими подростковыми комедиями были "Американский пирог" и "Король вечеринок", поэтому рассуждать о его художественных достоинствах не имею права. Однако, Феррис Бьюллер мне известен, поскольку одну из главных ролей в фильме "сыграл" фальшивый автомобиль Ferrari...
Автомобиль выглядит как Ferrari California Spyder, но на самом деле это Modena Spyder California, построенный командой инженеров и дизайнеров Modena Design. Фальшивые Ferrari в кино - дело обычное: детектив Санни Крокетт в первых сезонах знаменитого сериала "Полиция Майами: Отдел нравов" ("Miami Vice") водит вовсе не настоящую Ferrari Daytona, а реплику на базе Chevrolet Corvette третьего поколения, а Том Круз в фильме "Ванильное небо" ездит по улицам Нью-Йорка на Datsun 260Z, стилизованном под Ferrari 250 GTO. Классические Ferrari стоят огромных денег (иногда больше бюджета фильма), поэтому киностудии охотно идут на использование реплик, особенно если по сценарию автомобилю грозит крушение...
Появился этот Modena Spyder California в кино совершенно случайно. Изначально режиссер Джон Хьюз ("Кудряшка Сью", "Бетховен", Один дома 2") намеревался использовать автомобиль Mercedes, но случайно прочитал статью в журнале Car and Driver, в которой журналисты нахваливали фальшивую Ferrari за управляемость. На такие машины всегда был определенный спрос, поскольку Ferrari хотят все, а заработать на них могут не многие:(
Вот и находятся энтузиасты, производящие копии итальянских суперкаров. Одним из них был Нил Глассмойер из Modena Design, которому позвонил Хьюз с просьбой рассмотреть возможность подготовки нескольких автомобилей для съемок. Нил подумал, что это розыгрыш и бросил трубку... К счастью, режиссер перезвонил!
За месяц было собрано несколько автомобилей, в том числе один без двигателя для сцены крушения.
Вот и находятся энтузиасты, производящие копии итальянских суперкаров. Одним из них был Нил Глассмойер из Modena Design, которому позвонил Хьюз с просьбой рассмотреть возможность подготовки нескольких автомобилей для съемок. Нил подумал, что это розыгрыш и бросил трубку... К счастью, режиссер перезвонил!
За месяц было собрано несколько автомобилей, в том числе один без двигателя для сцены крушения.
Modena Spyder California была очень серьезным автомобилем. В отличие от большинства подобных копий, базирующихся на серийных автомобилях, вроде Datsun 240Z или Pontiac Fiero, Modena Design создавала Spyder California с нуля. В основе лежала трубчатая рама, разработанная с привлечением специалистов гоночной серии IndyCar, а 5-литровый V8 компании Ford мощностью 195 лошадиных сил сочетался с пятиступенчатой "механикой". Подкапотное пространство тоже было стилизовано под Ferrari. Кузов выполнен из стеклопластика. Отказ от серийного донора позволил создать красивый автомобиль с отличным интерьером - очень похожий на оригинальный Ferrari!
К сожалению, закончилось всё печально. Фильм имел большой успех и автомобили производства Modena Design стали культовыми сами по себе, но привлекли внимание юристов Ferrari. Итальянцы очень не любят когда кто-то пытается эксплуатировать их бренд и всех жестоко карают. После череды судебных разбирательств компания, как и многие другие, посягнувшие на Ferrari, была закрыта. Годы спустя, в 2018 год Modena Design была внесена в Зал славы Смитсоновской ассоциации исторических транспортных средств, в значительной степени на основании культового статуса фильма. Фильма, который вознес производителя к славе и похоронил его!
А теперь посмотрите на Ferrari 250 GT LWB California Spider 1959 года выпуска. Даже на фоне оригинала, работа Modena Design смотрится отлично! И если культовая реплика сегодня оценивается в солидные 350 000 - 450 000 долларов, то оригинал - в сумасшедшие 9 000 000 - 11 000 000 долларов. Как в рекламе говорилось? "Если нет разницы, зачем платить больше?!".
Источник:
Ссылки по теме:
- Ожидается, что Ferrari LaFerrari будет продана с аукциона за 4,5 миллиона долларов
- Посмотрите, как Ferrari Testarossa скользит по заснеженным дорогам
- Необычный журнальный столик c двигателем Ferrari 360 Modena
- Продается переднее крыло самого успешного болида Формулы-1
- Ferrari F40: Тото Вольф, босс гоночной команды Mercedes-AMG F1, выставил свой автомобиль на продажу
Новости партнёров