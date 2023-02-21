Поддельный Ferrari из фильма «Выходной день Ферриса Бьюллера» ищет нового владельца

Появился этот Modena Spyder California в кино совершенно случайно. Изначально режиссер Джон Хьюз ("Кудряшка Сью", "Бетховен", Один дома 2") намеревался использовать автомобиль Mercedes, но случайно прочитал статью в журнале Car and Driver, в которой журналисты нахваливали фальшивую Ferrari за управляемость. На такие машины всегда был определенный спрос, поскольку Ferrari хотят все, а заработать на них могут не многие:(



Вот и находятся энтузиасты, производящие копии итальянских суперкаров. Одним из них был Нил Глассмойер из Modena Design, которому позвонил Хьюз с просьбой рассмотреть возможность подготовки нескольких автомобилей для съемок. Нил подумал, что это розыгрыш и бросил трубку... К счастью, режиссер перезвонил!



За месяц было собрано несколько автомобилей, в том числе один без двигателя для сцены крушения.