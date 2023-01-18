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Ожидается, что Ferrari LaFerrari будет продана с аукциона за 4,5 миллиона долларов

Ожидается, что Ferrari LaFerrari будет продана с аукциона за 4,5 миллиона долларов

Автор:
18 января 2023 10:40
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari LaFerrari   LaFerrari   авто   автомир   автомобили   гиперкар   найдено на ebay   
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Предстоящий аукцион RM Sotheby's в Аризоне обещает быть интересным: Ferrari LaFerrari теперь появляется в списке лотов, наполненном редкими суперкарами. Уникальный образец первого гибридного гиперкара Ferrari с минимальным пробегом, вероятно, привлечёт большое внимание в этот день.
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Метки: Ferrari   Ferrari LaFerrari   LaFerrari   авто   автомир   автомобили   гиперкар   найдено на ebay   
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перевозчик 3 часа назад
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