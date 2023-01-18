Ожидается, что Ferrari LaFerrari будет продана с аукциона за 4,5 миллиона долларов

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Предстоящий аукцион RM Sotheby's в Аризоне обещает быть интересным: Ferrari LaFerrari теперь появляется в списке лотов, наполненном редкими суперкарами. Уникальный образец первого гибридного гиперкара Ferrari с минимальным пробегом, вероятно, привлечёт большое внимание в этот день.
В конце января на аукционе RM Sotheby's состоятся торги за гиперкар Ferrari LaFerrari выпуска 2014 года. Компания из Маранелло собрала не более 500 экземпляров этого гиперкара, и, как утверждает аукционный дом, на продажу выставлен единственный из них с синим кузовом и салоном, отделанным кожей кремового цвета. Уникальное сочетание и небольшой пробег обуславливают высокие ценовые ожидания — от 4 миллионов до 4,5 миллиона долларов.
Заказчиком и единственным владельцем этого гиперкара является один из известнейших коллекционеров Ferrari Грег Уиттен из Сиэтла. Он известен, к примеру, нашумевшей сделкой вокруг своей Ferrari 250 GTO: в 2018 году Грег продал её за 48,4 миллиона долларов, и это до сих пор считается рекордной суммой, заплаченной за Ferrari.
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Оригинальный оттенок кузова Blu Elettrico в сочетании с кожей цвета Crema в салоне гиперкар получил именно по настоянию заказчика. Кроме того, LaFerrari укомплектовали серыми колёсными дисками с чёрными тормозными суппортами. Крыша также выкрашена в чёрный цвет.
Пробег гиперкара — всего 5127 километров. Оригинальное состояние LaFerrari подтверждено сертификатом производителя.
LaFerrari считался флагманской моделью бренда и оснащался гибридной силовой установкой на базе 6,3-литрового V12. Развивала она 953 л.с., что позволяло гиперкару ускоряться до 100 км/ч быстрее чем за 3 секунды.
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