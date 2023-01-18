Ожидается, что Ferrari LaFerrari будет продана с аукциона за 4,5 миллиона долларов

Заказчиком и единственным владельцем этого гиперкара является один из известнейших коллекционеров Ferrari Грег Уиттен из Сиэтла. Он известен, к примеру, нашумевшей сделкой вокруг своей Ferrari 250 GTO: в 2018 году Грег продал её за 48,4 миллиона долларов, и это до сих пор считается рекордной суммой, заплаченной за Ferrari.