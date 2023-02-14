14 раз, когда владельцы перестарались с декором авто

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Автовладельцы довольно бережно относятся к своим ласточкам, начищают их, покупают ароматизаторы, кто-то даже создаёт уют внутри салона. Мы собрали примеры того, что бывает, когда богатая фантазия сталкивается с отсутствием стиля.
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А как бы вы украсили машину?
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