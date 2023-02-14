«Извините ребята»: в Рязанской области водитель «Лады» улетел в кювет

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В Рязанской области на трассе М-5 водитель «Лады Гранты» хотел справа опередить попутный автомобиль, но зацепил заснеженную обочину и улетел в кювет.
"Хотел совершить опережение на трассе М5 в Рязанской области. Выехал на полосу, а она оказалась заснеженной и машину занесло, и она улетела в кювет. Слава богу, все живы и здоровы остались. Машина в плохом состоянии — Lada Granta", — рассказал о произошедшем водитель.
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Везёшь ребёнка.
Ага. Давай под сотку херачить!
Хорошо, что живы остались.