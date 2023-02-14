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«Извините ребята»: в Рязанской области водитель «Лады» улетел в кювет

«Извините ребята»: в Рязанской области водитель «Лады» улетел в кювет

Автор:
14 февраля 2023 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   занос   повезло   
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В Рязанской области на трассе М-5 водитель «Лады Гранты» хотел справа опередить попутный автомобиль, но зацепил заснеженную обочину и улетел в кювет.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   занос   повезло   
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8  комментариев
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17k
Вася 2 часа назад
бть ну ехал же нормально, тем более там ребёнок чтоли ещё в машине ?
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422
Ivan Shotgun 36 минут назад
Машина в плохом состоянии Lada Granta", мозги у водителя тоже в плохом состоянии.
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41k
turyst 37 минут назад
Ночь. Зима. Скользко. Видимость плохая.
Везёшь ребёнка.

Ага. Давай под сотку херачить!

Хорошо, что живы остались.
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3k
vfrcbvec 2 часа назад
Дебил, права порезать и дальше только пешком.
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66
Вася 2 часа назад
Очень неожиданно! Обочина оказалась заснеженой. Ммда...
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