«Извините ребята»: в Рязанской области водитель «Лады» улетел в кювет

"Хотел совершить опережение на трассе М5 в Рязанской области. Выехал на полосу, а она оказалась заснеженной и машину занесло, и она улетела в кювет. Слава богу, все живы и здоровы остались. Машина в плохом состоянии — Lada Granta", — рассказал о произошедшем водитель.