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Ржавый, но еще поездит: Willys 1952 года выпуска

Ржавый, но еще поездит: Willys 1952 года выпуска

Автор:
28 июня 2022 08:28
Сообщество : Автомир
Метки: Willys   авто   автомир   автомобили   внедорожник   олдтаймер   ретро авто   
472
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Эта машина провела в одной семье семьдесят лет, большую часть из которых она провела под открытым небом в довольно живописных краях.
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Источник:

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Метки: Willys   авто   автомир   автомобили   внедорожник   олдтаймер   ретро авто   
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