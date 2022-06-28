Ржавый, но еще поездит: Willys 1952 года выпуска

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Эта машина провела в одной семье семьдесят лет, большую часть из которых она провела под открытым небом в довольно живописных краях.
Семья фермеров купила Willys в 1952 году, абсолютно новым. Старый фермерский пикап Форд-А к тому моменту окончательно испустил дух, и ему требовалась замена.
Простой и надёжный Виллис, доказавший свою феноменальную выносливость на полях сражений Второй мировой, быстро стал популярным в обычной мирной жизни.
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Сперва появилась примитивная версия гражданского внедорожника CJ, которая мало чем отличалась от МВ, но вскоре стали доступны комфортная версия с полностью закрытым кузовом и вот такой пикап с полным приводом.
К слову, такой Виллис был первым массовым пикапом с полным приводом, доступным для покупки всем желающим, поэтому популярность была ему обеспечена как само собой разумеющееся, ведь конкурентов на тот момент у него не было.
Внешне Виллис выглядит не ахти. Кузов ржавый, побитый жизнью. Точно не известно, сколько раз обнулялся счетчик одометра, но почти всю свою жизнь, 70 лет, на минуточку, пикап провёл под открытым небом предгорий Скалистых гор штата Колорадо, хотя пейзажи очень похожи на нашу родную русскую глубинку. Ржавчина конечно есть, но как говорят владельцы Жигулей, продавая свою ласточку – еще поездит.
Несмотря на свой возраст, 75-сильный двигатель Hurricane (F4-134) прекрасно себя чувствует. Хоть он и растерял часть своего табуна, но на пенсию явно не собирается. Нечему ломаться и в трансмиссии, механическая трёхступка, раздаточная двухдиапазонная коробка и отключаемый передний мост.
Кстати, как вам этот брутальный бампер-кенгурятник, сваренный из швеллера и водопроводной трубы? Такой не то что встречу с кенгуру, а и с бизоном выдержит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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