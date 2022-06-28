Ржавый, но еще поездит: Willys 1952 года выпуска

Внешне Виллис выглядит не ахти. Кузов ржавый, побитый жизнью. Точно не известно, сколько раз обнулялся счетчик одометра, но почти всю свою жизнь, 70 лет, на минуточку, пикап провёл под открытым небом предгорий Скалистых гор штата Колорадо, хотя пейзажи очень похожи на нашу родную русскую глубинку. Ржавчина конечно есть, но как говорят владельцы Жигулей, продавая свою ласточку – еще поездит.