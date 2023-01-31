Chevelle Super Sport: маслкар-монстр Chevrolet 60-х годов

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Когда вы спросите американцев про любимый исторический период, когда «бензин тёк по их венам», велика вероятность, что они выберут 1960-е годы. Тогда на улицах Детройта господствовали знаменитые маслкары.
Это было время, когда на улицах доминировали знаменитые маслкары. Привлекательные по дизайну, с большой мощностью, но в то же время доступные по цене, чтобы их мог себе позволить почти каждый.
На вопрос, какой из них лучший, большинство ответит Pontiac GTO, кто-то скажет что Dodge Charger, но все в обязательном порядке заявят, что Chevrolet Chevelle определенно был на вершине списка. Этот автомобиль дебютировал в 1964 году как ответ на его родного брата GTO и будет производиться в течение следующих тринадцати лет.
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Первоначально Chevelle был просто комплектацией более дешевого Malibu, но со временем он стал самостоятельной моделью. Так же имелась топовая версия SS, расшифровывающаяся как Super Sport.
С технической точки зрения, по крайней мере, на бумаге, Chevelle SS является самым мощным оригинальным маслкаром из когда-либо созданных. Двигатель объемом 7,4 литра развивал 450 л.с. но, как известно, мощность часто занижали, чтобы обмануть страховые компании.
На фото образец 1970 года и имеет двигатель объемом 6,5 литра, который выдает 350 л.с. и 563 Нм крутящего момента. В заводской версии этот автомобиль разгонялся с места до 100 км/ч за 6,7 секунды и достигал максимальной скорости 210 км/ч. Стоит сказать, что на такое удовольствие нужно было выделить всего 3 500 долларов США или 25 100 в сегодняшнем денежном эквиваленте.
Chevelle SS из сегодняшнего рассказа — это не просто одна из серии автомобилей 1970 года, а часть так называемой линейки Tricentennial. Всего двенадцать экземпляров сошли с аконвейера в честь 300-летия города Чарлстаун в американском штате Южная Каролина.
Такие модели были окрашены в особый цвет, с крышей, обтянутой белой кожей и специальными 14-дюймовыми колесами. Этот экземпляр может похвастаться гидроусилителем руля, дисковыми тормозами, кондиционером и многим другим, за что в противном случае пришлось бы доплачивать.
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