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Chevelle Super Sport: маслкар-монстр Chevrolet 60-х годов

Chevelle Super Sport: маслкар-монстр Chevrolet 60-х годов

Автор:
31 января 2023 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Chevelle   Chevrolet   Chevrolet Chevelle   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   
339
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Когда вы спросите американцев про любимый исторический период, когда «бензин тёк по их венам», велика вероятность, что они выберут 1960-е годы. Тогда на улицах Детройта господствовали знаменитые маслкары.
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Метки: Chevelle   Chevrolet   Chevrolet Chevelle   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   
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Maxim Zhuravlev 40 минут назад
25100$ Пффф... GETTHEREFAST
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