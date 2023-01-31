Chevelle Super Sport: маслкар-монстр Chevrolet 60-х годов

На вопрос, какой из них лучший, большинство ответит Pontiac GTO, кто-то скажет что Dodge Charger, но все в обязательном порядке заявят, что Chevrolet Chevelle определенно был на вершине списка. Этот автомобиль дебютировал в 1964 году как ответ на его родного брата GTO и будет производиться в течение следующих тринадцати лет.