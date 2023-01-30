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Vespa Bessiere: причудливая трёхколёсная машинка

Vespa Bessiere: причудливая трёхколёсная машинка

Автор:
30 января 2023 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Vespa   Vespa Bessiere   авто   автомир   автомобили   трехколесный автомобиль   
195
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Веспа в особом представлении не нуждается, маленький мотороллер стал поистине мировой легендой в своё время, но на базе этого скутера было сделано немало весьма редких машин, некоторые из них – в единичных экземплярах.
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Метки: Vespa   Vespa Bessiere   авто   автомир   автомобили   трехколесный автомобиль   
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3  комментария
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3k
milenBG Полчаса назад
Помним...
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22k
SolomonA 3 часа назад
Почему-то напомнило...
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5k
Котэ 4 часа назад
просто жмот
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