Vespa Bessiere: причудливая трёхколёсная машинка

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Веспа в особом представлении не нуждается, маленький мотороллер стал поистине мировой легендой в своё время, но на базе этого скутера было сделано немало весьма редких машин, некоторые из них – в единичных экземплярах.
Трицикл Vespa Bessiere один из таких, возможно единственный из всех, уцелевший до наших дней. Появился в 1958 году. Задняя часть, как видите, от обычного мотороллера, а всё остальное своё, оригинальное, как и дизайн, мягко говоря, на любителя.
Сохранившийся экземпляр выглядит неважно, но зато он в полном оригинале включая окрас, там где краска еще не облезла, и владелец, судя по всему, дорожит именно таким состоянием, не реставрирует, время от времени посещая тематические выставки.
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