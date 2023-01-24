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Останки ржавого Maserati Merak 1979 года выставили на eBay за 15 000 евро

Останки ржавого Maserati Merak 1979 года выставили на eBay за 15 000 евро

Автор:
24 января 2023 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: Maserati   Maserati Merak   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
558
15
Вы бы заплатили 15 000 евро за этот старый ржавый Maserati Merak SS 1979 года выпуска? Один продавец в Кракове, Польша, рекламирует его как мечту реставратора.
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Метки: Maserati   Maserati Merak   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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8  комментариев
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17k
Александр 3 часа назад
Продают не железо, а документы с номерами рамы и двигателя. А железо дело наживное, прикрутят номера и будет как новый.
Карбофос гарантирует, слон не нужен, нужна справка
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1k
lobster 4 минуты назад
Какие подводные камни?
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53k
Олег 10 минут назад
дядя Ашот сказал, что заберёт это говно по 15 руб/ кг, и то, если сами привезут
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1k
Довер Иванович 43 минуты назад
Не битый, не крашеный?
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10k
Евгений 3 часа назад
Восстановить можно что угодно. Но есть нюанс: Оригинальность определяется соответствием номеров кузова, двигателя и узлов. А так же наличием оригинальных документов. Кузов с другим двигателем, уже не будет оригиналом и сильно потеряет в стоимости. Боюсь, что скупать все детали по частям, будет слишком дорого (к тому же, неизвестно, в каком состоянии двигатель). Я бы не рискнул.
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6k
Станислав 3 часа назад
Ну на самом деле приборы, задние фары, руль и возможно двери можно и восстановить. Это оригинал как ни как. Только искать на эти "запчасти" покупателя долго придется, ибо владельцы таких авто за своими машинами следят, как за своей любимой.
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179
ruslan d 3 часа назад
и чего с ним делать ?
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