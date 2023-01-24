Останки ржавого Maserati Merak 1979 года выставили на eBay за 15 000 евро

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Вы бы заплатили 15 000 евро за этот старый ржавый Maserati Merak SS 1979 года выпуска? Один продавец в Кракове, Польша, рекламирует его как мечту реставратора.
В польском Кракове выставили на продажу всё, что осталось от купе Maserati Merak. Судя по фото, автомобиль пригоден только для отправки на свалку, однако продавец уверен, что его ещё можно восстановить. На этом основании, а также учитывая относительную редкость модели, он просит за груду ржавого железа 15 тысяч евро.
Maserati выпускала купе Merak с 1972 по 1983 год. Всего было собрано 1830 автомобилей — из них 1000 пришлась на версию SS, которая была ориентирована главным образом на рынок США. Именно такой Merak и выставили на продажу в Польше.
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Насколько можно судить по фото, спорткар когда-то пережил серьёзную аварию, так как почти переломлен пополам. Передняя часть купе отделилась от автомобиля, оставив открытым салон. При этом, вероятнее всего, в таком виде Merak долгое время хранился под открытым небом, так как интерьер купе в удручающем состоянии.
Продавец особо отмечает, что Merak сохранил оригинальные колёсные диски, а в комплектацию входят электростеклоподъёмники.
Купе укомплектовано 3,0-литровым V6, который на версии SS развивал 220 л.с., но двигатель предлагается отдельно, как и множество деталей ходовой части и выхлопа. Отдельно продавец передаст и некоторые полусгнившие компоненты отделки салона.
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