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Второй из девяти родстеров Lamborghini Veneno продают "всего" за 9,5 миллионов долларов

Второй из девяти родстеров Lamborghini Veneno продают "всего" за 9,5 миллионов долларов

Автор:
12 января 2023 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Lamborghini Veneno   Veneno   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   суперкар   
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17
Lamborghini Veneno — один из самых редких, самых дорогих и самых экстремально выглядящих гиперкаров с двигателем V12. Чёрно-зеленый экземпляр выставлен на продажу в Дубае.
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Метки: Lamborghini   Lamborghini Veneno   Veneno   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   суперкар   
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6  комментариев
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70
Oblomingo88 6 часов назад
Дорого-богато
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−17
little dragon 19 минут назад
Тачка реально крутая!
Но этого бабла не стоит.
Тот кто её купит просто бросает понты - типа бабла немеряно! )))
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2k
Pioner76 47 минут назад
Заверните.
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27k
Ego sum qui sum Час назад
дайте две
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33k
Korolev 5 часов назад
Надо брать. Вот аванса дождусь...
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92k
parallax 6 часов назад
Всего-то 9 млн? Дайте две.
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