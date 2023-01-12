Второй из девяти родстеров Lamborghini Veneno продают "всего" за 9,5 миллионов долларов

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Lamborghini Veneno — один из самых редких, самых дорогих и самых экстремально выглядящих гиперкаров с двигателем V12. Чёрно-зеленый экземпляр выставлен на продажу в Дубае.
Агрегатор James Edition опубликовал объявление о продаже одного из самых редких суперкаров Lamborghini — родстера Veneno, которых было собрано всего 9 экземпляров. Автомобиль выставил на продажу дилер VIP Motors из Дубая: суперкар с пробегом 3,5 тысячи километров оценили в 34 999 000 дирхамов или 9,5 миллиона долларов.
Суперкар собрали в 2015 году, и он стал вторым по счёту в строго лимитированной партии. Этот Veneno отличается матовым чёрным кузовом с ярко-зелёными акцентами и зелёной же отделкой интерьера. Кроме того, в салоне применено открытое углеродное волокно.
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В 2020 году именно этот автомобиль пытались продать на аукционе RM Sotheby`s. За него рассчитывали выручить до 6 миллионов долларов, но сделка не состоялась, хотя на тот момент пробег суперкара был значительно меньше — 450 километров.
Veneno базируется на платформе суперкара Lamborghini Aventador, но отличается от него полностью оригинальным дизайном кузова. Компания оснащала эту модель доработанным V12 объёмом 6,5 литра, который развивал 750 л.с. Всего было собрано только 12 клиентских машин — три купе и девять родстеров.
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Но этого бабла не стоит.
Тот кто её купит просто бросает понты - типа бабла немеряно! )))