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В Ярославле произошло ДТП с полицейской машиной

В Ярославле произошло ДТП с полицейской машиной

Автор:
13 декабря 2022 13:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   на красный   полицейский авто   спецсигнал   
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Автомобиль ДПС двигался с включенным проблесковыми маячками по проспекту Толбухина. На перекрёстке патрульную машину протаранила легковушка, водитель которой ехал на жёлтый сигнал светофора.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   на красный   полицейский авто   спецсигнал   
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5  комментариев
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1k
Жирный бот 2 часа назад
он проезжал на зеленый мигающий.. А реально бесят, когда врубают проблесковые маячки (без звукового сигнала) и выключают соблюдение правил...Нужен звуковой сигнал иначе ты в последний момент видишь его, но за включенную сирену их ипут, если не по делу врубили...
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Олег Час назад
Была сирена - попал бьющий, нет- полицейский
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Олег

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