В Ярославле произошло ДТП с полицейской машиной

425
1
1
Автомобиль ДПС двигался с включенным проблесковыми маячками по проспекту Толбухина. На перекрёстке патрульную машину протаранила легковушка, водитель которой ехал на жёлтый сигнал светофора.
Источник:
Ссылки по теме:
- Маршрутка протаранила ехавшую на вызов пожарную машину
- ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Рязани
- Удачная встреча: столкновение двух любителей езды на красный сигнал светофора
- Нарочно не придумаешь: лобовое столкновение двух полицейских автомобилей в Севастополе
- Авария дня. В результате ДТП в Керчи автомобили выбросило на пешеходную зону
Новости партнёров
реклама