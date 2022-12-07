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Lancia Hyena Zagato: последняя настоящая Lancia с душой

Lancia Hyena Zagato: последняя настоящая Lancia с душой

Автор:
07 декабря 2022 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia   Lancia ***   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
427
17
Lancia Hyena родилась на базе Lancia Delta HF Integrale Evoluzione благодаря сотрудничеству Андреа Загато и голландского импортера Lancia по имени Пол Кут. Hyena получила полностью алюминиевый кузов и очень мощный для тех лет двигатель.
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Метки: Lancia   Lancia ***   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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2  комментария
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29k
Dobry vojak Svejk Z 3 часа назад
Lancia О"Hyena. Факт
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3k
Григорий 3 часа назад
говномесы со своими машинками одолели, одни машинки на сайте
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