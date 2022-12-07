Lancia Hyena Zagato: последняя настоящая Lancia с душой

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Lancia Hyena родилась на базе Lancia Delta HF Integrale Evoluzione благодаря сотрудничеству Андреа Загато и голландского импортера Lancia по имени Пол Кут. Hyena получила полностью алюминиевый кузов и очень мощный для тех лет двигатель.
Если мы посмотрим на современную автомобильную промышленность, трудно представить, что многие бренды, в какой-то момент времени были очень престижны. Например, в период до Второй мировой войны Maserati имела имидж Ferrari, а Buick считался одним из самых роскошных автомобилей в мире. Аналогичный вывод можно сделать и о Lancia. Бренд был основан промышленником по имени Винченцо Лянча в 1906 году в Турине с целью выпуска автомобилей класса люкс.
Компания была куплена Fiat в 1969 году, и в течение следующих нескольких десятилетий Lancia была вынуждена опуститься до более низкого стандарта, но все же прославилась с моделью Delta в чемпионате мира по ралли (WRC). Когда знаменитая гоночная команда Lancia Martini ушла с мировой арены в 1992 году, стало ясно, что Fiat больше никогда не позволит бренду иметь свою индивидуальность. Но в такой ситуации родилась очень интересная модель, та самая, которую сегодня многие считают едва ли не последней настоящей Lancia.
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Она называется Hyena и была создана как раз в то время, когда уже был виден конец Дельты. Ателье Zagato, о котором многие слышали, сделал прототип купе на базе Delta. Он был разработан Марко Педракини и был завершен в 1990 году, а затем представлен руководству.
Однако он получил отрицательный ответ, так как у Fiat не было желания одобрять серийное производство, но это не значит, что его работа не окупилась. Прототип был замечен человеком по имени Пол Кут из Нидерландов, который был дистрибьютором автомобилей Lancia на этом рынке.
За свой счет он утвердил первую серийную модель и назвал ее Гиена. Она дебютировала на автосалоне в Брюсселе в 1992 году. После отличной реакции публики планировался серийный выпуск 500 единиц. Однако позже эта цифра была снижена до 75 после того, как Кут не получил достаточно заказов.
Более поздние исследования показали, что каждый автомобиль был невероятно дорогим в производстве. Кут покупал новые образцы донорской модели Delta Integrale Evoluziones, затем снимал с них все и отправлял шасси в Zagato в Милан. Там ателье устанавливало новые алюминиевые корпуса и отправляло автомобили обратно в Нидерланды, где устанавливали эксклюзивный интерьер.
В сегодняшнем денежном выражении каждая Гиена стоила целых 150 тысяч долларов США. За заявленную сумму покупатель получал относительно привлекательное купе массой 1148 килограммов, что на 15% меньше по сравнению с Delta. Купе также обладало аэродинамическим стилем, и хотя это, возможно, не было шедевром, который ожидался от Zagato, но оно, безусловно, было достаточно отличительным, чтобы его заметили на улицах.
Оснащали 2-литровым турбодвигателем мощностью 250 л.с. (на 40 л.с. больше, чем у «Дельты») и максимальным крутящим моментом 298 Нм. Коробка передач была пятиступенчатая механическая, а привод полный. Hyena разгонялась с места до 100 км/ч за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляла 230 км/ч.
Интересно отметить, что багажника у автомобиля фактически не было, а список дополнительного оборудования практически отсутствовал, за исключением 90-литрового бака и более дорогой аудиосистемы.
Hyena получила относительно хорошие отзывы в СМИ, но высокая цена и тяжелый экономический кризис, поразивший мир в начале 90-х годов, привели к тому, что автомобиль не имел коммерческого успеха. В период с 1992 по 1995 года было продано всего 24 экземпляра.
Сегодня Lancia работает только в Италии и предлагает только одну модель в своем ассортименте. Команда разработчиков Hyena не добилась своего замысла, но эта Lancia вошла в историю как последняя модель марки, к которой публика действительно прониклась.
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