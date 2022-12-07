Lancia Hyena Zagato: последняя настоящая Lancia с душой

Компания была куплена Fiat в 1969 году, и в течение следующих нескольких десятилетий Lancia была вынуждена опуститься до более низкого стандарта, но все же прославилась с моделью Delta в чемпионате мира по ралли (WRC). Когда знаменитая гоночная команда Lancia Martini ушла с мировой арены в 1992 году, стало ясно, что Fiat больше никогда не позволит бренду иметь свою индивидуальность. Но в такой ситуации родилась очень интересная модель, та самая, которую сегодня многие считают едва ли не последней настоящей Lancia.