«Перехватчик» не глядя вылетел на главную дорогу в Магнитогорске

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Автомобиль с регистратором, который двигался по главной дороге, подбил водитель "Гранты", выскочивший с второстепенной дороги. Повезло, что на встречной никого не зацепил!
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп лада не уступил
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Регу надо перестать пить тормозную жидкость, ну а про второго участника и говорит не хочется.
А вылетавший справа знал, что он на второстепенной? Или он считал себя "помехой справа"?
Может я и невнимателен, но я не увидел на пути перехватчика "морковку". А если её нет... То возникают вопросы к развешивателям знаков.
По ПДД примыкающая не является второстепенной, пока на ней не повесят соответствующий знак. Независимо от интенсивности движения. (Вариант - грунтовая дорога, но здесь, вроде, асфальт).
Рассуждения "он здесь не первый раз едет - не катят, ибо есть буква ПДД". И, если там нет знаков приоритета, то оба водителя оказываются правы. Интересный поворот :)
Кстати, если морковка одназначна, то ромб может быть как "главная дорога", так и "конец главной дроги" (что, кстати, при отсутствии знака "уступи дорогу", делает перекресток равнозначным)
"если морковка одназначна, то ромб может быть как "главная дорога", так и "конец главной дроги" (что, кстати, при отсутствии знака "уступи дорогу", делает перекресток равнозначным)"
Не знаю как остальные, а я всегда притормаживаю, когда вижу, что кто-то несётся со второстепенной. Хрен знает что у него на уме? Вытолкает тебя такой придурок на встречку под фуру... Оно надо?