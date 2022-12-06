FISHKINET
Сообщество Аварии 6158 постов • 530 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
«Перехватчик» не глядя вылетел на главную дорогу в Магнитогорске

«Перехватчик» не глядя вылетел на главную дорогу в Магнитогорске

Автор:
06 декабря 2022 13:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   не уступил   
1403
1
1
Автомобиль с регистратором, который двигался по главной дороге, подбил водитель "Гранты", выскочивший с второстепенной дороги. Повезло, что на встречной никого не зацепил!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   не уступил   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Stas 2 часа назад
"Водителю с регистратором стоило начать тормозить гораздо раньше." - да вы серьезно??? Возможно, лучше было бы не вызезжать из дома по такой же логике?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Юр21 Час назад
"В этой речке утром рано утонули два барана..."(с)
Регу надо перестать пить тормозную жидкость, ну а про второго участника и говорит не хочется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Вовака 2 часа назад
Конечно стоило, правило трех Д ещё не отменили, а сейчас авто ремонтировать ух дорого и долго, страховые вашпе платят по 50 процентов, оказывается это в законе об ОСАГО прописано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Хм...
А вылетавший справа знал, что он на второстепенной? Или он считал себя "помехой справа"?
Может я и невнимателен, но я не увидел на пути перехватчика "морковку". А если её нет... То возникают вопросы к развешивателям знаков.
По ПДД примыкающая не является второстепенной, пока на ней не повесят соответствующий знак. Независимо от интенсивности движения. (Вариант - грунтовая дорога, но здесь, вроде, асфальт).
Рассуждения "он здесь не первый раз едет - не катят, ибо есть буква ПДД". И, если там нет знаков приоритета, то оба водителя оказываются правы. Интересный поворот :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
9k
Игорь 3 часа назад
встречные- молодцы - проинтуичили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Юрьевич 3 часа назад
Рег молодец, удержался и не вылетел на встречку.
Не знаю как остальные, а я всегда притормаживаю, когда вижу, что кто-то несётся со второстепенной. Хрен знает что у него на уме? Вытолкает тебя такой придурок на встречку под фуру... Оно надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 3 часа назад
вот тварь тупая, хорошо рег со встречкой не стукнулся а то бы ппц...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

365696



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
18 обычных предметов, которые мы не видели внутри
18 обычных предметов, которые мы не видели внутри
Набирающие популярность в сообществах
Наконец-то понята сверхпроводимость при комнатной температуре
Наконец-то понята сверхпроводимость при комнатной температуре
Авария дня. В Екатеринбурге машина выехала на тротуар и сбила пенсионерку
Авария дня. В Екатеринбурге машина выехала на тротуар и сбила пенсионерку
Выбираем главную новогоднюю красавицу
Выбираем главную новогоднюю красавицу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#позитив#СССР#аварии#история#подборка#улыбнуло#Приколы
#Юмор#Прикол#картинки#автомобили#автомир#забавно#фотографии#в мире#Россия#сатира
#интересно#факты#люди#дтп#Разное#авто аварии#удивительно#дети#новости#шоу бизнес
Выбираем главную новогоднюю красавицу Выбираем главную новогоднюю красавицу Авария дня. Молодожёны попали в серьёзное ДТП под Новосибирском Авария дня. Молодожёны попали в серьёзное ДТП под Новосибирском Авария дня. В центре Тулы столкнувшиеся машины сбили школьников Авария дня. В центре Тулы столкнувшиеся машины сбили школьников Авария дня. Дорожный знак уберёг пешехода от травм в Серпухове Авария дня. Дорожный знак уберёг пешехода от травм в Серпухове Авария дня. В Минске Lada перевернулась на крышу Авария дня. В Минске Lada перевернулась на крышу Авария дня. В Воркуте водитель без прав протаранил автомобиль в котором ехала семья Авария дня. В Воркуте водитель без прав протаранил автомобиль в котором ехала семья

На что жалуетесь?

Вернуться