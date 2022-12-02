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Расступись, холопы, барин едет! Дальнобойщик прёт по встречке

Расступись, холопы, барин едет! Дальнобойщик прёт по встречке

Автор:
02 декабря 2022 12:44
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   встречка   дальнобойщик   дтп   сплошная линия   фура   
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В Тамбовской области под Моршанском заметили очень наглого водителя фуры, который пёр по встречной полосе, игнорируя сплошную линию и разгоняя все автомобили.

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Метки: авто   видео   встречка   дальнобойщик   дтп   сплошная линия   фура   
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7  комментариев
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22k
SolomonA Полчаса назад
Почему все считают, что раз шофер-дальнобойщик, то непременно должен быть профессионалом, который отлично знает правило и виртуозно управляет автомобилем? Для получения категории С, достаточной для управления фурой, надо отучиться в ПТУ. А поступают туда отнюдь не гении или люди высоких моральных качеств. Вот и получается - что часть фуроводов - откровенный тупой быдляк. Конечно не все - жизнь "причесывает" эту категорию, но достаточное количество
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4k
Babangdida 3 минуты назад
Вместо того, чтобы вспоминать всю ненормативную лексику, взял бы и позвонил 112, а потом отнёс бы видео в отделение. Там сплошная как-никак. Даже если не лишат, то озолотить ручку господину начальнику прийдётся. Авось это будет стоить больше, чем выручка от несколких сэкономленых минут, чтобы задумался следущий раз, перед тем как нарушать.
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3k
Евгений 45 минут назад
тормоза отказали

причём в голове))
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3k
pinbalist 46 минут назад
Этож надо как на клапан придавило.
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24k
Serg2001 48 минут назад
Пиццу везет на загородный корпоратив Газпрома. Обещали мулик чаевых, если привезет горячую... Ну как вариант... )
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50k
dima423 55 минут назад
охереть он наглый... я бы перекрыл ему дорогу)
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1k
Lexx 59 минут назад
Видать решил, что с "аварийкой" можно.
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