Расступись, холопы, барин едет! Дальнобойщик прёт по встречке

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В Тамбовской области под Моршанском заметили очень наглого водителя фуры, который пёр по встречной полосе, игнорируя сплошную линию и разгоняя все автомобили.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: авто видео встречка дальнобойщик дтп сплошная линия фура
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причём в голове))