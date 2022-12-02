Расступись, холопы, барин едет! Дальнобойщик прёт по встречке

Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление

Авария дня. В Новочеркасске водитель тягача не пропустил встречную легковушку

Авария дня. В Улан-Удэ «Тойота» после столкновения с фурой вылетела на встречку

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«Ты еще, с@ка! Не знаешь, кто я такой!»: конфликт на встречной полосе с небольшим ДТП