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Сколько же больных на дороге развелось: агрессивный «шкодник» с топором из Санкт-Петербурга

Сколько же больных на дороге развелось: агрессивный «шкодник» с топором из Санкт-Петербурга

Автор:
01 декабря 2022 12:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   нападение   разборки на дороге   
1248
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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга заметили агрессивного мужчину за рулём "Шкоды". Сперва он при повороте зацепился с водителем "Ситроена", а затем ему не понравилась манеры езды автора ролика.

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Метки: авто   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   нападение   разборки на дороге   
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17  комментариев
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Ну так не интересно..даже до классической питерской расчлененки не дошло..Хотя топорик уже был наготове
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30k
Slonyash 12 минут назад
Тварь ли я дрожащая или право имею.
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21k
BiZ Полчаса назад
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24k
Matrosskin 36 минут назад
1. А на хрена автор вообще выходил, разговаривал ? Что он надеялся - что ему чаю нальют и пирожком угостят, хотя видно что человек в неадеквате по предыдущим манёврам. И ничего зазорного закрыть авто и уехать нет - сколько "героев" уже уехало на кладбище и в больницу, но ни один - ничего хорошего с этого не поимел. Тем более - если ты не один в авто.
2. Можно было и выделить час времени, написав заявление в полицию, есть видео, есть свидетель, есть предмет, который можно использовать как холодное оружие, и он его специально достал
3. Если уж вышел и прям вот такое - так и давай, бей первым, а то по затылку схватишь и всё, на этом твои разборки закончатся ( а иначе - зачем и выходил, чисто опздюлиться ? )
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217
Sergius SPb 50 минут назад
В Москве с ножом, в Питере с топором... Что не так с этими городами? Где с цепной пилой?
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28k
Aqueronte 52 минуты назад
Он реально дебил, с такой физухой как у него, этот топор отберут и сделают больно по лицу.
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1k
Андрей 54 минуты назад
Дед явно агрессивный и не вполне адекватный, соответственно просто необходимо данную запись отправить куда следует, иначе вы станете моральным соучастником преступления при его следующем налете на кого нибудь, возможно, беззащитного.
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696
Олег Квирулянт Час назад
Насколько знаю - угроза убийством при дву и более свидетелях уже позволяет завести уголовное дело. А уж наличие оружия тем более.
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8k
Фомич Час назад
А разве нельзя таких "топорщиков" прав лишать? Показать ролик психиатру и выдать справку вместо прав...
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3k
lekha-fil Час назад
Топор - это угроза жизни. Уголовное преступление.
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3k
Евгений Час назад
фильм "С меня хватит" ))))
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501
Mrak OBOY 2 часа назад
конечно топор доставать при конфликте это бред... но немного взаимоуважения и взаимопонимания не повредит обоим водителям!!
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31k
Игорь 2 часа назад
"автор ролика, который ехал с беременной женой"
============
Ну если ты с беременной женой и так об этом печёшься - хрена ли ты затеваешь конфликтные ситуации, которые могут перерасти в непонятно что?
Зная на сколько много вокруг стало дебилоидов - пытаться это исправить и чуть что кричать - что "у меня в машине дети/беременная жена/тёща" как-то не правильно.
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35k
Седой 2 часа назад
Заяву на него надо, следующий раз он его применит
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38k
Александр 2 часа назад
В Расчленинграде все стабильно )
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