Сколько же больных на дороге развелось: агрессивный «шкодник» с топором из Санкт-Петербурга

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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга заметили агрессивного мужчину за рулём "Шкоды". Сперва он при повороте зацепился с водителем "Ситроена", а затем ему не понравилась манеры езды автора ролика.
"Человека на шкоде я не захотел пускать в свой ряд, и он на это обиделся, начал орать в окно "какого *** не пропускаешь". Далее он меня обогнал и остановил, я вышел из машины спросить в чём соль ситуации. Он говори: "Сейчас, подожди!". Открыл багажник и достал топор", - рассказал автор ролика, который ехал с беременной женой.
Прооравшись, неадекватный мужчина сел обратно в машину
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Автор не стал писать заявление в полицию на угрожавшего ему водителя, поскольку сомневается, что в его поступке увидят уголовное преступление.
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2. Можно было и выделить час времени, написав заявление в полицию, есть видео, есть свидетель, есть предмет, который можно использовать как холодное оружие, и он его специально достал
3. Если уж вышел и прям вот такое - так и давай, бей первым, а то по затылку схватишь и всё, на этом твои разборки закончатся ( а иначе - зачем и выходил, чисто опздюлиться ? )
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Ну если ты с беременной женой и так об этом печёшься - хрена ли ты затеваешь конфликтные ситуации, которые могут перерасти в непонятно что?
Зная на сколько много вокруг стало дебилоидов - пытаться это исправить и чуть что кричать - что "у меня в машине дети/беременная жена/тёща" как-то не правильно.