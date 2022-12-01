Сколько же больных на дороге развелось: агрессивный «шкодник» с топором из Санкт-Петербурга

"Человека на шкоде я не захотел пускать в свой ряд, и он на это обиделся, начал орать в окно "какого *** не пропускаешь". Далее он меня обогнал и остановил, я вышел из машины спросить в чём соль ситуации. Он говори: "Сейчас, подожди!". Открыл багажник и достал топор", - рассказал автор ролика, который ехал с беременной женой.