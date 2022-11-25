FISHKINET
Сообщество Аварии 6126 постов • 529 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Водитель «Волги» устроил заварушку на мосту в Омске

Водитель «Волги» устроил заварушку на мосту в Омске

Автор:
25 ноября 2022 14:15
Сообщество : Аварии
Метки: Волга   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
302
1
1
Заниженная и тонированная «Волга» на дороге уже вызывает опасение. Этот водитель не успел затормозить и протаранил несколько автомобилей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Волга   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дмитрий 53 минуты назад
Не заниженная, а опущенная - хватит коверкать русский язык!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
turyst 12 минут назад
Ему нужно вот так знак возить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Hugo_RnD 54 минуты назад
мда... как говорится, "сказочный волговод"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ДеониS Час назад
В первый раз вижу заниженную волгу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

365112



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых мальчиков»
Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых...
Настоящий крупняк не заметить невозможно!
Настоящий крупняк не заметить невозможно!
Набирающие популярность в сообществах
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Светлана Казина — путешественник, художник, фотограф, чьи снимки облетели весь мир, автор этих строк
Светлана Казина — путешественник, художник, фотограф, чьи снимки облетели весь мир,...
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Государственный кешбэк

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#Прикол#в мире#позитив#подборка#природа#искусство#новости
#Юмор#история#картинки#интересное#дтп#Приколы#фотографии#аварии#истории#Прошлое
#интересно#автомобили#автомир#знаменитости#люди#шоу бизнес#улыбнуло#дети#кино#СССР
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина Авария дня. В Удмуртии пьяный водитель устроил массовое ДТП Авария дня. В Удмуртии пьяный водитель устроил массовое ДТП Авария дня. Массовое ДТП с участием автобуса в Сочи Авария дня. Массовое ДТП с участием автобуса в Сочи Авария дня. Оторвавшееся колесо от «Лады» стало причиной массового ДТП на МКАД Авария дня. Оторвавшееся колесо от «Лады» стало причиной массового ДТП на МКАД Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области Авария дня. Под Рязанью автомобилистка испугалась «скорую» и устроила ДТП с пострадавшими Авария дня. Под Рязанью автомобилистка испугалась «скорую» и устроила ДТП с пострадавшими

На что жалуетесь?

Вернуться