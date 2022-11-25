Водитель «Волги» устроил заварушку на мосту в Омске

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Заниженная и тонированная «Волга» на дороге уже вызывает опасение. Этот водитель не успел затормозить и протаранил несколько автомобилей.
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