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Ранение в пах: водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта в Санкт-Петербурге

Ранение в пах: водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта в Санкт-Петербурге

Автор:
25 ноября 2022 12:22
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   драка   драка на дороге   конфликт на дороге   разборки на дороге   стрельба   
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Двое водителей подрались на перекрёстке Жукова и Ополчения, один из них даже воспользовался травматическим пистолетом. Одного гражданина задержала полиция, а другого с ранением в паховую область увезли в больницу.

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Метки: авто   видео   драка   драка на дороге   конфликт на дороге   разборки на дороге   стрельба   
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8  комментариев
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3k
Трям 59 минут назад
Давно стал замечать, что на х-трейлах сплошные далбайобы ездят!
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979
raael13 5 минут назад
Одному набили морду и шьют хулиганку, другому отстрелили писюн. Стоили это того ?
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7k
Tim_G 9 минут назад
зачинщик разборки - владелец резиноплюйки, вылез с ней нападать - не защищаться.
повезло обоим что не в бедренную артерию...
а так да, если только в мягкие ткани, то хулиганство...
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495
vipilshik 21 минуту назад
Чувака в красном били, он стрелял. Если оружие легальное, то дело скорее всего закроют при условии, что выстрел был произведён во время борьбы, а не после когда их уже разняли. Уголовка возбуждается практически автоматом при применении огнестрельного оружия. Далее возможны варианты от закрытия дела до предъявления обвинения.
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15k
kotovski Полчаса назад
россия во всей красе , чуваку прострелили пах , а стрелявший заплатил бабла и ему шьют хулиганку.
пс: не хохол , не либераст , за державу обидно...
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2k
kuchipachi 41 минуту назад
одному сделали операцию, другому акт о мелком хулиганстве? как то странно... там скорее уголовкой пахнет
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28k
EvilHomer 56 минут назад
С одной стороны, нужно дать закончить манёвр тем, кто на перекрёстке, но с учётом того, что Ларгус выезжал на перекрёсток на абсолютно красный, он был не прав. Короче оба - идиоты.
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