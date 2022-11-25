Ранение в пах: водитель открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта в Санкт-Петербурге

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Двое водителей подрались на перекрёстке Жукова и Ополчения, один из них даже воспользовался травматическим пистолетом. Одного гражданина задержала полиция, а другого с ранением в паховую область увезли в больницу.
Водителю "Ниссана" не понравился манёвр мужчины на "Ларгусе". Словесная перепалка быстро переросла в драку
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32-летнего пострадавший доставлен в больницу с ранением в пах, ему сделали операцию.
33-летнего владельца пистолета задержали, оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На данный момент его отпустили домой, составив акт о мелком хулиганстве.
33-летнего владельца пистолета задержали, оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На данный момент его отпустили домой, составив акт о мелком хулиганстве.
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повезло обоим что не в бедренную артерию...
а так да, если только в мягкие ткани, то хулиганство...
пс: не хохол , не либераст , за державу обидно...