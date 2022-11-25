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Чудо-юдо на колёсах: очень странный тюнинг автомобилей

Чудо-юдо на колёсах: очень странный тюнинг автомобилей

Автор:
25 ноября 2022 10:12
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Вы когда-нибудь стояли в пробке или просто остановились на красный свет и небрежно взглянули на машину рядом с вами только для того, чтобы увидеть что-то, что заставило вас задуматься? Посмотрите на подборку самых безумных вещей, которые водители сотворили со своими автомобилями!

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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