Чудо-юдо на колёсах: очень странный тюнинг автомобилей

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Вы когда-нибудь стояли в пробке или просто остановились на красный свет и небрежно взглянули на машину рядом с вами только для того, чтобы увидеть что-то, что заставило вас задуматься? Посмотрите на подборку самых безумных вещей, которые водители сотворили со своими автомобилями!
Взял с собой частичку домашнего уюта
Смех смехом, а сделана эта дверная ручка чертовски хорошо. Вполне возможно, что это не вынужденная мера, а просто креатив владельца.
Самодельный дом на колёсах
Владелец назвал этот автомобиль Citreon Grand Designs. Внутри есть 3 уровня, гамаки и японский водный сад для отдыха.
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