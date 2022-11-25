Чудо-юдо на колёсах: очень странный тюнинг автомобилей

Вы когда-нибудь стояли в пробке или просто остановились на красный свет и небрежно взглянули на машину рядом с вами только для того, чтобы увидеть что-то, что заставило вас задуматься? Посмотрите на подборку самых безумных вещей, которые водители сотворили со своими автомобилями!

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Всё своё вожу с собой 0 Источник:

Взял с собой частичку домашнего уюта 0 Смех смехом, а сделана эта дверная ручка чертовски хорошо. Вполне возможно, что это не вынужденная мера, а просто креатив владельца.

Мастер на все руки 0

Приспособление для лучшего обзора 0

Вот это спойлер 0

Самодельная система охлаждения 0 Источник:

На это немножко больно смотреть 0 Источник:

Слегка ошибся с размером 0 Источник:

Пробитая машина 0 Наверное, у автомобилиста возникают некоторые проблемы, когда на улице идёт дождь.

Самодельный диск 0 Источник:

Опасный тип 0 Источник:

Это парень явно знает многое о социальном дистанцировании 0 Источник:

Раскладушка 0 Источник:

Самодельный дом на колёсах 0 Источник: Владелец назвал этот автомобиль Citreon Grand Designs. Внутри есть 3 уровня, гамаки и японский водный сад для отдыха.

Вы когда-нибудь видели грузовой автобус? 0 Источник: