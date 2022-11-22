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«Техника безопасности? Нет, не слышал!»: протяжка проводов над проезжей частью в Новосибирске

«Техника безопасности? Нет, не слышал!»: протяжка проводов над проезжей частью в Новосибирске

Автор:
22 ноября 2022 13:37
Метки: аварии   авто   автовышка   видео   дтп   электрик   электричество   
245
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На перекрёстке улиц Спартака — Советская рабочие выставили автовышку прямо над проезжей частью, но вместо того, чтобы починить, повредили один из кабелей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   автовышка   видео   дтп   электрик   электричество   
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2  комментария
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16k
Александр 24 минуты назад
Вечером как-то ехал и не увидел что провод от тролейбуса упал, правое зеркало снёс.
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8k
Лещ 16 минут назад
Удивительно ещё, что ни один грузовик не снёс фургоном стрелу вышки
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Vossen

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