«Техника безопасности? Нет, не слышал!»: протяжка проводов над проезжей частью в Новосибирске

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На перекрёстке улиц Спартака — Советская рабочие выставили автовышку прямо над проезжей частью, но вместо того, чтобы починить, повредили один из кабелей.
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АНТИФИШКИ
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