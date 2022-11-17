В Рязани неадекватная компания на старом «Мерседесе» протаранила грузовик и напала на водителя

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Жильцы дома по улице Октябрьской в Рязани стали свидетелями дорожных разборок неадекватной компании на «Мерседесе» с водителем небольшого грузовичка. Прибывшим на место сотрудникам ДПС удалось задержать водителя-дебошира.
Водитель «Мерседеса» подождал пока его пассажирка справит нужду средь бела дня прямо на дороге. Затем он целенаправленно протаранил встречный грузовик и вместе с приятелем напал на оппонента.
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