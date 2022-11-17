FISHKINET
Сообщество Аварии 6098 постов • 529 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В Рязани неадекватная компания на старом «Мерседесе» протаранила грузовик и напала на водителя

В Рязани неадекватная компания на старом «Мерседесе» протаранила грузовик и напала на водителя

Автор:
17 ноября 2022 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   быдло   видео   дтп   нападение   неадекват   пьяный за рулем   
1506
1
1
Жильцы дома по улице Октябрьской в Рязани стали свидетелями дорожных разборок неадекватной компании на «Мерседесе» с водителем небольшого грузовичка. Прибывшим на место сотрудникам ДПС удалось задержать водителя-дебошира.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Mercedes   аварии   авто   быдло   видео   дтп   нападение   неадекват   пьяный за рулем   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Киры4 2 часа назад
Синие 90-ые проснулись)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
0
pitersport9 Минуту назад
водила то чё руки распускать начал? в ГИБДД позвонил и жди. А если полез в драку - ожидай ответки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья Полчаса назад
Голосом Дроздова: В период спаривания, самка алконавтов показывает своим самцам что она готова, писая при них. Так самцы понимают что она их выбрала, и нужно продолжать ухаживания ведя себя неадекватно. Самцы и рады, кидаются на всех подряд не боясь огрести звездюлей. Но обычно все оканчивается печально, всех ловят и везут в зоопарк. Вот такое "в мире животных" в Рязани
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
_delphin_ 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pinbalist Час назад
Вот всех неадекватов в этом тазу и сжечь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Бухое быдло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
Lex Lem 2 часа назад
Восставшие из 90ых)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

732376



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Исповедь атеиста
Исповедь атеиста
Весь мир Пшеводув, а мы в нём - сбитый трактор. Реакция на приземлившуюся в Польше ракету Украины в карикатурах и мемах
Весь мир Пшеводув, а мы в нём - сбитый трактор. Реакция на приземлившуюся в Польше...
Набирающие популярность в сообществах
Германия. Евреям и полякам пирожные не продаются
Германия. Евреям и полякам пирожные не продаются
Гитарный инструментал Living Stone
Гитарный инструментал Living Stone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#забавно#подборка#автомобили#дети#авто аварии#искусство#сво
#Юмор#интересно#животные#картинки#Россия#дтп#Прошлое#автомир#Приколы#Жизнь
#факты#Прикол#позитив#люди#аварии#Разное#улыбнуло#Спорт#сатира#в мире
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) В Петрозаводске пьяный водитель «Жигулей» не вписался в поворот и устроил лобовое столкновение В Петрозаводске пьяный водитель «Жигулей» не вписался в поворот и устроил лобовое столкновение Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда Авария дня. В Калуге пьяный водитель «Инфинити» скрывался от ДПС и устроил серьёзное ДТП Авария дня. В Калуге пьяный водитель «Инфинити» скрывался от ДПС и устроил серьёзное ДТП В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой В Череповце пьяный водитель «Нексии» сбил мать с дочкой Авария дня. Пьяная компания устроила серьёзное ДТП в Иркутской области Авария дня. Пьяная компания устроила серьёзное ДТП в Иркутской области

На что жалуетесь?

Вернуться