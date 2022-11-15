Полноразмерная копия Ford F-150 Lightning Lego, на создание которой ушло за 1600 часов

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Успех и популярность, достигнутые Ford F-150 Lightning, сегодня таковы, что Lego захотела отдать дань уважения первому электрическому грузовику с шильдиком «Синий овал», построив его полномасштабную копию.
В тематическом парке развлечений «Леголенд» в штате Флорида появилась новая достопримечательность – полноразмерый Ford F-150 Lightning, который состоит из 320 740 кубиков Lego. Игрушечный пикап весит почти 1,7 тонны, то есть более половины от снаряженной массы настоящего F-150 Lightning. На сегодняшний день это самая большая полноразмерная модель автомобиля из Lego среди всех, представленных в тематических парках в США.
Длина настоящего F-150 Lightning с четырехместной кабиной составляет 5,9 метра, а его Lego-копия лишь незначительно короче. Ширина пикапа из кубиков равна 2,1 метра, а высота – почти 1,7 метра, так что его пришлось доставлять в парк в огромной деревянной коробке и спускать на цепи с помощью крана. На видео, опубликованном на YouTube-канале Legoland Florida видно, что у игрушечного F-150 Lightning загораются фары.
Lego-пикап занял место у «Школы вождения Ford» на территории Lego City – там дети в возрасте от 6 до 13 лет могут выбрать себе профессию и стать пожарными, полицейскими или таксистами, а обучение они проходят как раз в автошколе. Они получают персональные водительские права Legoland, сдав экзамен по вождению.
Lego-пикап занял место у «Школы вождения Ford» на территории Lego City – там дети в возрасте от 6 до 13 лет могут выбрать себе профессию и стать пожарными, полицейскими или таксистами, а обучение они проходят как раз в автошколе. Они получают персональные водительские права Legoland, сдав экзамен по вождению.
В «Леголенде» в Калифорнии в мае этого года выставили другой автомобиль из кубиков в полную величину – Ferrari F40. Масса Lego-копии суперкара оказалась сравнима с массой оригинала – более 1,36 тонны, количество кубиков больше, чем в пикапе (358 тысяч штук), соответственно и времени на сборку потребовалось больше – 1,8 тысячи часов. При этом по габаритам Ferrari F40 существенно уступает F-150 Lightning.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: #авто Ford автомир автомобили конструктор лего пикап
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