Полноразмерная копия Ford F-150 Lightning Lego, на создание которой ушло за 1600 часов

Длина настоящего F-150 Lightning с четырехместной кабиной составляет 5,9 метра, а его Lego-копия лишь незначительно короче. Ширина пикапа из кубиков равна 2,1 метра, а высота – почти 1,7 метра, так что его пришлось доставлять в парк в огромной деревянной коробке и спускать на цепи с помощью крана. На видео, опубликованном на YouTube-канале Legoland Florida видно, что у игрушечного F-150 Lightning загораются фары.



Lego-пикап занял место у «Школы вождения Ford» на территории Lego City – там дети в возрасте от 6 до 13 лет могут выбрать себе профессию и стать пожарными, полицейскими или таксистами, а обучение они проходят как раз в автошколе. Они получают персональные водительские права Legoland, сдав экзамен по вождению.