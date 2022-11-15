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Полноразмерная копия Ford F-150 Lightning Lego, на создание которой ушло за 1600 часов

Полноразмерная копия Ford F-150 Lightning Lego, на создание которой ушло за 1600 часов

Автор:
15 ноября 2022 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   Ford   автомир   автомобили   конструктор   лего   пикап   
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Успех и популярность, достигнутые Ford F-150 Lightning, сегодня таковы, что Lego захотела отдать дань уважения первому электрическому грузовику с шильдиком «Синий овал», построив его полномасштабную копию.

Источник:

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Метки: #авто   Ford   автомир   автомобили   конструктор   лего   пикап   
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