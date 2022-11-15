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Studebaker Avanti 1963: самый быстрый серийный автомобиль в мире

Studebaker Avanti 1963: самый быстрый серийный автомобиль в мире

Автор:
15 ноября 2022 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: Studebaker   Studebaker Avanti   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Разработанный всего за 40 дней командой под руководством Реймонда Лоуи, Studebaker Avanti был роскошным, быстрым, технически продвинутым и красивым. К сожалению, производство кузова из стекловолокна оказалось проблематичным, и выпуск оказался ограничен.

Источник:

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Метки: Studebaker   Studebaker Avanti   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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