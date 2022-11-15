Studebaker Avanti 1963: самый быстрый серийный автомобиль в мире

" — А вы на «Студебеккере»?



— Можете считать нашу машину «Студебеккером», — сказал Остап злобно, — но до сих пор она называлась «Лорен-Дитрих». Вы удовлетворены?



Но шофёр-любитель удовлетворён не был.



— Позвольте, — воскликнул он с юношеской назойливостью, — но ведь в пробеге нет никаких «Лорен-Дитрихов»! Я читал в газете, что идут два «Паккарда», два «Фиата» и один «Студебеккер».



— Идите к чёртовой матери со своим «Студебеккером»! — заорал Остап.



— Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку?! Русским языком ему говорят, что «Студебеккер» в последний момент заменён «Лорен-Дитрихом», а он морочит голову! «Студебеккер»! «Студебеккер»!



Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго ещё взмахивал руками и бормотал:



— Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккера» ему подавай!"



© Илья Ильф и Евгений Петров, "Золотой теленок".