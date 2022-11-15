Studebaker Avanti 1963: самый быстрый серийный автомобиль в мире

325
13
1
Разработанный всего за 40 дней командой под руководством Реймонда Лоуи, Studebaker Avanti был роскошным, быстрым, технически продвинутым и красивым. К сожалению, производство кузова из стекловолокна оказалось проблематичным, и выпуск оказался ограничен.
" — А вы на «Студебеккере»?
— Можете считать нашу машину «Студебеккером», — сказал Остап злобно, — но до сих пор она называлась «Лорен-Дитрих». Вы удовлетворены?
Но шофёр-любитель удовлетворён не был.
— Позвольте, — воскликнул он с юношеской назойливостью, — но ведь в пробеге нет никаких «Лорен-Дитрихов»! Я читал в газете, что идут два «Паккарда», два «Фиата» и один «Студебеккер».
— Идите к чёртовой матери со своим «Студебеккером»! — заорал Остап.
— Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку?! Русским языком ему говорят, что «Студебеккер» в последний момент заменён «Лорен-Дитрихом», а он морочит голову! «Студебеккер»! «Студебеккер»!
Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго ещё взмахивал руками и бормотал:
— Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккера» ему подавай!"
© Илья Ильф и Евгений Петров, "Золотой теленок".
— Можете считать нашу машину «Студебеккером», — сказал Остап злобно, — но до сих пор она называлась «Лорен-Дитрих». Вы удовлетворены?
Но шофёр-любитель удовлетворён не был.
— Позвольте, — воскликнул он с юношеской назойливостью, — но ведь в пробеге нет никаких «Лорен-Дитрихов»! Я читал в газете, что идут два «Паккарда», два «Фиата» и один «Студебеккер».
— Идите к чёртовой матери со своим «Студебеккером»! — заорал Остап.
— Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку?! Русским языком ему говорят, что «Студебеккер» в последний момент заменён «Лорен-Дитрихом», а он морочит голову! «Студебеккер»! «Студебеккер»!
Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго ещё взмахивал руками и бормотал:
— Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккера» ему подавай!"
© Илья Ильф и Евгений Петров, "Золотой теленок".
Компания Studebaker, известная в нашей стране по бессмертному произведению Ильфа и Петрова, а также грузовикам US6, поставляемым СССР в время войны по ленд-лизу, многократно балансировала на грани банкротства и в начале 1960-х бросила все силы на разработку новой модели спортивного купе Avanti.
Представленный в 1962 году Studebaker Avanti рекламировался весьма агрессивно. Автомобильная пресса пестрила заголовками "Автомобиль-максимум", "Автомобиль космической эры" и, пожалуй, главное - "Самый быстрый серийный автомобиль в мире". И это были не просто слова: на соляных равнинах озера Бонневилль было установлено 29 мировых рекордов скорости! Avanti был действительно быстрым, но вот необычный стиль без традиционной решетки радиатора, мягко говоря, вызвал споры...
Поскольку на автомобиль делалась самая большая ставка, к работам привлекли легенду промышленного дизайна Реймонда Лоуи, самой известной работой которого, без сомнения, является классическая бутылка Кока-Колы. Лоуи уже занимался дизайном автомобилей Studebaker в конце 1940-х, но выводы, видимо, сделаны не были... О вкусах, конечно, не спорят, но Avanti радикально выделялся в потоке американских машин начала 1960-х, а после банкротства компании, отказался умирать и стараниями энтузиастов выпускался малыми партиями вплоть до 2000-х годов!
Автомобиль оснащался двумя вариантами 4,7-литрового двигателя, мощностью 240 лошадиных сил в атмосферной версии и 289 лошадиных сил с нагнетателем Paxton. Для экономии веса, кузов выполнили из стеклопластика, что также позволяло выгодно смотреться на фоне главного спорткара Америки Chevrolet Corvette, использовавшего тот-же материал. Avanti получил дисковые тормоза спереди, переднюю независимую подвеску, стабилизаторы поперечной устойчивости - управляемость вполне соответствовала динамике! Журналисты издания Road & Track разогнали Avanti с наддувом до 100 км/ч за 7,3 секунды и достигли скорости практически 200 км/ч.
Как уже упоминалось выше, у компании Studebaker всегда были проблемы с деньгами, поэтому выпускали Avanti только два года (1962-1963) и реализовали менее 6 000 экземпляров. В 1966 году Studebaker издал последний вздох и прекратил существование. Было похоже, что и Avanti канет в лету, но дилеры Studebaker Нейт и Арнольд Альтман и Лео Ньюман, выкупив права на модель и производственную оснастку, вернули автомобиль к жизни. Avanti II первоначально оснащался двигателем Corvette, однако в ходе производства поставщики агрегатов неоднократно менялись. Пережив несколько рестайлингов, представая в кузовах купе, кабриолет и даже четырехдверный седан, автомобиль худо-бедно производился аж до 2006 года.
На фото оригинальный Avanti 1963 года выпуска. Автомобиль безусловно интересный, хоть и не без нюансов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Прототип Studebaker Speedster модель 1955 года больше 30 лет простоял в обычном сарае
- «Крутое ретро» Studebaker Champion Starlight 1950 года выпуска
- Studebaker Avanti — лебединая песня компании Studebaker
- Крах Studebaker, Packard, AMC — Как погибали великие американские автокомпании
- «Ленд Крузер» — Таким он был задолго до Toyota
Новости партнёров
реклама