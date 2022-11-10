Только девчушку напугали: неожиданное ДТП из Новороссийска

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На улице Жуковского водитель кроссовера Haval внезапно повернул налево, не пропустив автомобиль с регистратором.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Haval аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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Хавал поворачивает налево, в закрытые ворота... Это как - он пол улицы перекроет, пока ему откроют.
Короче - один "гонщик", второй муд..ок.оватый хам. Друг друга стоят.