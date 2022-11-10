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Только девчушку напугали: неожиданное ДТП из Новороссийска

Только девчушку напугали: неожиданное ДТП из Новороссийска

Автор:
10 ноября 2022 13:24
Сообщество : Аварии
Метки: Haval   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
1017
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На улице Жуковского водитель кроссовера Haval внезапно повернул налево, не пропустив автомобиль с регистратором.

Источник:

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Метки: Haval   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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10  комментариев
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5k
Leonid 3 часа назад
У рега не проскочишь. Ускорился как будто специально
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40k
Мойша 45 минут назад
Знак "40", скорость 65 нарушение однако.
Хавал поворачивает налево, в закрытые ворота... Это как - он пол улицы перекроет, пока ему откроют.
Короче - один "гонщик", второй муд..ок.оватый хам. Друг друга стоят.
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8k
Лещ Час назад
А чё эта эра глонас работает чтоль??
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15k
Александр 2 часа назад
А я удивлялся про невидимые мотоциклы, тут и машины прозрачные бывают
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