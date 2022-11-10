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Электрическое будущее уже завтра: редкие суперкары, покрытые тоннами пыли, от безысходности медленно умирают на складах

Электрическое будущее уже завтра: редкие суперкары, покрытые тоннами пыли, от безысходности медленно умирают на складах

Автор:
10 ноября 2022 10:41
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   гиперкары   дизайнер   суперкары   
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Интернет полон талантливых художников, которые иногда создают очень удивительный контент. Диззи Вайпер — молодой итальянец который создает всевозможные 3D-изображения. Его визуализации иногда кажутся очень реалистичными, а последние опубликованные изображения с суперкарами даже интригуют.
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Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   гиперкары   дизайнер   суперкары   
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