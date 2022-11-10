Электрическое будущее уже завтра: редкие суперкары, покрытые тоннами пыли, от безысходности медленно умирают на складах

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Интернет полон талантливых художников, которые иногда создают очень удивительный контент. Диззи Вайпер — молодой итальянец который создает всевозможные 3D-изображения. Его визуализации иногда кажутся очень реалистичными, а последние опубликованные изображения с суперкарами даже интригуют.
Итальянский 3D-художник Диззи Вайпер публикует серию цифровых картин, где изображены заброшенные гиперы, стоимость которых измеряется сотнями тысяч и миллионами долларов.
Bugatti Chiron, Pagani Huayra BC, McLaren Senna, Lamborghini Aventador SVJ и другие короли дорог первой четверти XXI века гниют в запущенных, мрачных паркингах, занесённые многолетним слоем пыли и плесени, поскольку им запрещено ездить и даже невозможно заправляться, ведь бензоколонок больше нет. В светлом электрическом мире будущего не осталось места для машин с ДВС, и тем паче самым отъявленным из них. Теперь это просто никому не нужный хлам.
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Конечно, всё это лишь фантазии. В реальности ценность и привлекательность последних скороходов на ископаемом топливе с годами будет лишь возрастать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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