Электрическое будущее уже завтра: редкие суперкары, покрытые тоннами пыли, от безысходности медленно умирают на складах

Bugatti Chiron, Pagani Huayra BC, McLaren Senna, Lamborghini Aventador SVJ и другие короли дорог первой четверти XXI века гниют в запущенных, мрачных паркингах, занесённые многолетним слоем пыли и плесени, поскольку им запрещено ездить и даже невозможно заправляться, ведь бензоколонок больше нет. В светлом электрическом мире будущего не осталось места для машин с ДВС, и тем паче самым отъявленным из них. Теперь это просто никому не нужный хлам.