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ТОП-10 самых дорогих автомобилей со всего мира

ТОП-10 самых дорогих автомобилей со всего мира (22 фото)

Автор:
18 августа 2020 13:24
Сообщество : Автомир
Метки: Стоимость   авто   автомир   автомобили   гиперкары   самые дорогие автомобили   суперкары   
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В последние годы автомобиль стал неотъемлемым атрибутом роскошного образа жизни и чем богаче человек, тем дороже машину он выбирает. Автопроизводители в свою очередь делают все, чтобы создать продукт, отвечающий всем современным требованиям. Если вы любите эксклюзивные вещи, но пока не стали олигархом, то этот рейтинг самых дорогих машин в мире составлен специально для вас.

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Метки: Стоимость   авто   автомир   автомобили   гиперкары   самые дорогие автомобили   суперкары   
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2  комментария
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2k
au3 Час назад
Цыганская мечта .... И вообще, обычно интерьеры таких машин трагедия ...
Цыганская мечта .... И вообще, обычно интерьеры таких машин трагедия ...
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11k
Mike Полминуты назад
не знаю насколько правдив пост, вот BUGATTI DIVO - 5,8 мультов в зеленом исполнении, все продано за пру минут, как горячие пирожки.
Ссылка www.youtube.com
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