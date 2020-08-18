ТОП-10 самых дорогих автомобилей со всего мира

В последние годы автомобиль стал неотъемлемым атрибутом роскошного образа жизни и чем богаче человек, тем дороже машину он выбирает. Автопроизводители в свою очередь делают все, чтобы создать продукт, отвечающий всем современным требованиям. Если вы любите эксклюзивные вещи, но пока не стали олигархом, то этот рейтинг самых дорогих машин в мире составлен специально для вас.
11 место — Koenigsegg Regera
Одиннадцатое место забрал себе шведский гибридный гиперкар Koenigsegg Regera. Если попросить человека, знающего толк в гибридных мегакарах, назвать тройку лидеров в этом сегменте, то он наверняка перечислит: Порше Спайдер 911, Макларен Р1 и конечно же Феррари ЛаФеррари. В какой бы последовательности их не называли, в любом случае, редко кто упоминает Регеру. Хотя эта машина утрет нос своим титулованным конкурентам во многих показателях.
Автомобиль доступен с силовой установкой состоящей из V-образной «твин-турбовосьмерки» объемом 5 литров и электродвижков. Суммарная производительность установки равняется 1500 «лошадей». Динамические характеристики поражают: на разгон от 0 до первой «сотки» потребуется всего 2.8 секунды, максимальная скорость — 440 км/ч.
За обладание этой моделью будущему владельцу придется расстаться с 2 млн долларов, что в пересчете на наши деньги получается приблизительно 133 млн 201 тыс. рублей.
За обладание этой моделью будущему владельцу придется расстаться с 2 млн долларов, что в пересчете на наши деньги получается приблизительно 133 млн 201 тыс. рублей.
10 позиция — Bugatti Chiron
На десятую позицию в рейтинге самых дорогих машин мы разместили детище французской автомобилестроительной компании — Bugatti Chiron. Чирон — это следующий шаг марки после появления на свет Бугатти Веирон. Модель доступна в великолепном новом кузове и обгоняет свою предшественницу по всем существующим параметрам.
В моторном отсеке суперкара находится модернизированный турбированный 1500-сильный двигатель W16 с немыслимым крутящим моментом 1 600 Нм. Разгон от 0 до 100 занимает 2.5 секунды, скоростной порог составляет 420 км/ч.
Цена — 2,4 млн долларов (159 млн 841 тысяч рублей).
Цена — 2,4 млн долларов (159 млн 841 тысяч рублей).
9 строчка — Ferrari F60
Девятая строчка законно досталась Ferrari F60. Этот автомобиль был построен итальянским производителем ограниченной серией, которая насчитывает всего 10 штук. Новинку приурочили к 60-летнему юбилею выхода первой модели брэнда на североамериканский рынок. Этот потрясающий спорткар построен на базе легендарной Феррари Берлинетта.
F60 оснащают движком V12 рабочим объемом 6.2 литра с мощностью 740 лошадиных сил. В таком варианте исполнения на ускорение до «сотки» придется затратить короткие 3.1 сек., максималка — 320 км/час.
Ценник — 2.5 млн долларов (166 млн 501 тыс. рублей).
Ценник — 2.5 млн долларов (166 млн 501 тыс. рублей).
8 ступень — Pagani Huayra BC
На восьмой ступени в ТОП-10 самых дорогих машин располагается Pagani Huayra, над рождением которой трудились специалисты из итальянской компании. В процессе раздумий над названием автомобиля производитель черпал вдохновение в истории древних инков. Huayra — именно так назывался бог ветра у инков.
В подкапотном пространстве установлен 6-литровый 789-сильный турбомотор V12, доработкой которого занимался немецкий брэнд Мерседес-Бенс. С помощью этого агрегата развивает скорость до 370 км/час.
Стоимость — 2.6 млн долларов (173 млн 161 тыс. рублей).
Стоимость — 2.6 млн долларов (173 млн 161 тыс. рублей).
7 строчка — Ferrari Pininfarina Sergio
Седьмую строчку себе законно забрал Ferrari Pininfarina Sergio. Машина создана инженерами итальянской марки при участии тюнеров из известного ателье Pininfarina В основе этой модели лежит база Феррари 458 Спайдер, но только она получила абсолютно другой кузов и салон, а также стала гораздо легче и быстрее своего «донора». Главное качество этого спорткара — динамические характеристики и легкость в управлении. Внешний вид разработал знаменитый итальянский дом дизайна, название которого указанно выше.
Автомобиль предлагается с силовым агрегатом V8 объемом 4.5 литра с максимально отдачей в 570 л.с. С таким оснащением для набора первой «сотни» потребуется всего 3.4 секунды, максимальная скорость 320 км/ч.
Цена — 3 млн долларов (199 млн 802 тыс. рублей).
Цена — 3 млн долларов (199 млн 802 тыс. рублей).
6 место — Aston Martin Valkyrie
Шестое место в рейтинге самых дорогих машин в мире по праву занимает Aston Martin Valkyrie. Этот автомобиль продукт совместной работы британского брэнда Астон Мартин и инженеров из Ред Бул Рейсинг. Отметим, прототип данной модели представили в рамках Женевского мотор-шоу в 2017-м, а уже скоро на свет должна появится серийная модель.
Модель получит бензиновый «атмосферник» V12 объемом 6.5 л. В качестве трансмиссии будет использоваться семиступенчатая полуавтоматическая коробка передач.
Минимальная заявленная стоимость равна 3,2 млн долларов или 213 млн 122 тыс. рублей.
Минимальная заявленная стоимость равна 3,2 млн долларов или 213 млн 122 тыс. рублей.
5 позиция — W Motors Lykan Hypersport
На пятой позиции находится W Motors Lykan Hypersport — первый спорткар, созданный ливанским производителем. Настоящая звезда кинофильмов. В одном из популярнейших блокбастеров под названием «Форсаж Семь» на этом автомобиле герои перелетели через 3 дубайских небоскреба. Человек, увидевший лишь раз дизайн этой модели, не перепутает ее ни с чем. Оборудован инкрустированными бриллиантами фарами, а внутрисалонное пространство выполнено из высококачественных материалов.
Под капотом этого шедевра находится 3,8-литровая «твин-турбошестерка», выдающая 750 л.с. при крутящем моменте 950 Нм. От нуля до 100 набирает 2.8 сек., предельная скорость составляет 385 километров в час.
Ценник — 3.4 млн долларов либо 226 млн 442 тыс. рублей.
Ценник — 3.4 млн долларов либо 226 млн 442 тыс. рублей.
4 ступень — Bugatti Veyron Limited Edition
Следующий участник ТОП-10 самых дорогих машин — Bugatti Veyron Limited Edition, созданная инженерами французской компании. Если конкретнее, имеется в виду версия лимитированной серии, доработками, которой занимались тюнинг-специалисты из немецкой фирмы Mansory. В перечень оборудования доработанного Веирон вошли: модернизированные светодиодные фары, новый салон, другая решетка радиатора, новый, специально созданный для этого автомобиля пакет спойлеров. Кузов выполнен из углеволокна.
В движение мегакар приводит V-образный 12-цилиндровый с рабочим объемом 8 литров мощностью 1200 лошадиных сил. Ускорение 0 — 100 км/ч. происходит за 2,5 секунды, а 0 — 200 км/ч. за 7,3 сек. Максимальная скорость составляет 435 км/ч.
В движение мегакар приводит V-образный 12-цилиндровый с рабочим объемом 8 литров мощностью 1200 лошадиных сил. Ускорение 0 — 100 км/ч. происходит за 2,5 секунды, а 0 — 200 км/ч. за 7,3 сек. Максимальная скорость составляет 435 км/ч.
За подобный экземпляр будущему владельцу придется расстаться с 3 400 000 долларов либо 226 млн 442 тыс. рублей по актуальному валютному курсу.
3 строчка — Lamborghini Veneno
Открывает тройку самых дорогих машин детище итальянской компании Lamborghini Veneno, создание которой было приурочено к празднованию 50-летнего юбилея марки. Серия насчитывает всего три экземпляра. Кстати, премьера новинки состоялась на Женевской выставке в 2013-м, а имя, которое получил этот автомобиль переводится как «Яд».
По сути Венено — это доработанная версия Авентадора. Отличается от своего «донора» меньшей массой и увеличенной производительностью мотора. В частности, автомобиль оснащен 6,5-литровым мотором V12 с силовой отдачей 750 л.с. С таким арсеналом для ускорения до первой «сотки» потребуются короткие 2.8 секунды.
Цена — 4.5 млн долларов США или 299 тыс. 703 тысяч рублей.
Цена — 4.5 млн долларов США или 299 тыс. 703 тысяч рублей.
2 место — Koenigsegg CCXR Trevita
Второе место нашего рейтинга заслуженно достается Koenigsegg CCXR Trevita. Шведская компания выпустила ограниченную серию данной модели, всего три единицы. Тревита — это уникальный спорткар, а его отделочные материалы из углерода покрытые настоящими алмазами. Это покрытие получило соответствующее название — мерцающее волокно.
В моторном отсеке этой модели установлен V-образный силовой агрегат объемом 4.8 литра на 8 цилиндров, который способен генерировать 1018 «лошадей». Ускорятся до «сотни» за 2.9 секунды, максимальная скорость — 402 км/ч.
В моторном отсеке этой модели установлен V-образный силовой агрегат объемом 4.8 литра на 8 цилиндров, который способен генерировать 1018 «лошадей». Ускорятся до «сотни» за 2.9 секунды, максимальная скорость — 402 км/ч.
Вчера в рамках конкурса элегантности в Пеббл Бич состоялась официальная премьера самой дорогой машины в мире — мегакар Bugatti Centodieci. Автомобиль был создан к 110-летнему юбилею марки.
Этот уникальный автомобиль обойдется своему будущему владельцу в 4 млн 800 тыс. долларов или 319 млн 683 тыс. рублей.
Этот уникальный автомобиль обойдется своему будущему владельцу в 4 млн 800 тыс. долларов или 319 млн 683 тыс. рублей.
Самая дорогая машина в мире в 2019 году — Bugatti Centodieci
«Звание» самая дорогая машина в мире, как и первое место рейтинга достается французскому мегакару Bugatti Centodieci. Работая над дизайном экстерьера гиперкара, дизайнеры компании черпали свое вдохновение из серии EB110 Super Sport — спорткар, выпускаемый в начале 90-х годов прошлого столетия. Переднюю часть новинки подчеркивают L-образная головная оптика и 3-секционный воздухозаборник.
Под капотом эксклюзивного Centodieci располагается 1500-сильный W-образный мотор рабочим объемом 8.0 литра с 16 цилиндрами. С таким силовым агрегатом автомобиль ускоряется от 0 до первой сотни за короткие 2.4 секунды, а отметку в 200 км/час преодолевает уже через 6.1 секунды после старта. Максимальную скорость ограничивает электроника на 380 км/час.
Под капотом эксклюзивного Centodieci располагается 1500-сильный W-образный мотор рабочим объемом 8.0 литра с 16 цилиндрами. С таким силовым агрегатом автомобиль ускоряется от 0 до первой сотни за короткие 2.4 секунды, а отметку в 200 км/час преодолевает уже через 6.1 секунды после старта. Максимальную скорость ограничивает электроника на 380 км/час.
Самая дорогая машина в мире стоит 9 миллионов долларов, в пересчете на наши деньги получается немногим более 599 млн 406тысяч рублей.
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