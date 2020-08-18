ТОП-10 самых дорогих автомобилей со всего мира

В последние годы автомобиль стал неотъемлемым атрибутом роскошного образа жизни и чем богаче человек, тем дороже машину он выбирает. Автопроизводители в свою очередь делают все, чтобы создать продукт, отвечающий всем современным требованиям. Если вы любите эксклюзивные вещи, но пока не стали олигархом, то этот рейтинг самых дорогих машин в мире составлен специально для вас.

11 место — Koenigsegg Regera 0 Источник: Одиннадцатое место забрал себе шведский гибридный гиперкар Koenigsegg Regera. Если попросить человека, знающего толк в гибридных мегакарах, назвать тройку лидеров в этом сегменте, то он наверняка перечислит: Порше Спайдер 911, Макларен Р1 и конечно же Феррари ЛаФеррари. В какой бы последовательности их не называли, в любом случае, редко кто упоминает Регеру. Хотя эта машина утрет нос своим титулованным конкурентам во многих показателях.

0 Источник: Автомобиль доступен с силовой установкой состоящей из V-образной «твин-турбовосьмерки» объемом 5 литров и электродвижков. Суммарная производительность установки равняется 1500 «лошадей». Динамические характеристики поражают: на разгон от 0 до первой «сотки» потребуется всего 2.8 секунды, максимальная скорость — 440 км/ч.



За обладание этой моделью будущему владельцу придется расстаться с 2 млн долларов, что в пересчете на наши деньги получается приблизительно 133 млн 201 тыс. рублей.

10 позиция — Bugatti Chiron 0 Источник: На десятую позицию в рейтинге самых дорогих машин мы разместили детище французской автомобилестроительной компании — Bugatti Chiron. Чирон — это следующий шаг марки после появления на свет Бугатти Веирон. Модель доступна в великолепном новом кузове и обгоняет свою предшественницу по всем существующим параметрам.

0 Источник: В моторном отсеке суперкара находится модернизированный турбированный 1500-сильный двигатель W16 с немыслимым крутящим моментом 1 600 Нм. Разгон от 0 до 100 занимает 2.5 секунды, скоростной порог составляет 420 км/ч.



Цена — 2,4 млн долларов (159 млн 841 тысяч рублей).

9 строчка — Ferrari F60 0 Источник: Девятая строчка законно досталась Ferrari F60. Этот автомобиль был построен итальянским производителем ограниченной серией, которая насчитывает всего 10 штук. Новинку приурочили к 60-летнему юбилею выхода первой модели брэнда на североамериканский рынок. Этот потрясающий спорткар построен на базе легендарной Феррари Берлинетта.

0 Источник: F60 оснащают движком V12 рабочим объемом 6.2 литра с мощностью 740 лошадиных сил. В таком варианте исполнения на ускорение до «сотки» придется затратить короткие 3.1 сек., максималка — 320 км/час.



Ценник — 2.5 млн долларов (166 млн 501 тыс. рублей).

8 ступень — Pagani Huayra BC 0 Источник: На восьмой ступени в ТОП-10 самых дорогих машин располагается Pagani Huayra, над рождением которой трудились специалисты из итальянской компании. В процессе раздумий над названием автомобиля производитель черпал вдохновение в истории древних инков. Huayra — именно так назывался бог ветра у инков.

0 Источник: В подкапотном пространстве установлен 6-литровый 789-сильный турбомотор V12, доработкой которого занимался немецкий брэнд Мерседес-Бенс. С помощью этого агрегата развивает скорость до 370 км/час.



Стоимость — 2.6 млн долларов (173 млн 161 тыс. рублей).

7 строчка — Ferrari Pininfarina Sergio 0 Источник: Седьмую строчку себе законно забрал Ferrari Pininfarina Sergio. Машина создана инженерами итальянской марки при участии тюнеров из известного ателье Pininfarina В основе этой модели лежит база Феррари 458 Спайдер, но только она получила абсолютно другой кузов и салон, а также стала гораздо легче и быстрее своего «донора». Главное качество этого спорткара — динамические характеристики и легкость в управлении. Внешний вид разработал знаменитый итальянский дом дизайна, название которого указанно выше.

0 Источник: Автомобиль предлагается с силовым агрегатом V8 объемом 4.5 литра с максимально отдачей в 570 л.с. С таким оснащением для набора первой «сотни» потребуется всего 3.4 секунды, максимальная скорость 320 км/ч.



Цена — 3 млн долларов (199 млн 802 тыс. рублей).

6 место — Aston Martin Valkyrie 0 Источник: Шестое место в рейтинге самых дорогих машин в мире по праву занимает Aston Martin Valkyrie. Этот автомобиль продукт совместной работы британского брэнда Астон Мартин и инженеров из Ред Бул Рейсинг. Отметим, прототип данной модели представили в рамках Женевского мотор-шоу в 2017-м, а уже скоро на свет должна появится серийная модель.

0 Источник: Модель получит бензиновый «атмосферник» V12 объемом 6.5 л. В качестве трансмиссии будет использоваться семиступенчатая полуавтоматическая коробка передач.



Минимальная заявленная стоимость равна 3,2 млн долларов или 213 млн 122 тыс. рублей.

5 позиция — W Motors Lykan Hypersport 0 Источник: На пятой позиции находится W Motors Lykan Hypersport — первый спорткар, созданный ливанским производителем. Настоящая звезда кинофильмов. В одном из популярнейших блокбастеров под названием «Форсаж Семь» на этом автомобиле герои перелетели через 3 дубайских небоскреба. Человек, увидевший лишь раз дизайн этой модели, не перепутает ее ни с чем. Оборудован инкрустированными бриллиантами фарами, а внутрисалонное пространство выполнено из высококачественных материалов.

0 Источник: Под капотом этого шедевра находится 3,8-литровая «твин-турбошестерка», выдающая 750 л.с. при крутящем моменте 950 Нм. От нуля до 100 набирает 2.8 сек., предельная скорость составляет 385 километров в час.



Ценник — 3.4 млн долларов либо 226 млн 442 тыс. рублей.

4 ступень — Bugatti Veyron Limited Edition 0 Источник: Следующий участник ТОП-10 самых дорогих машин — Bugatti Veyron Limited Edition, созданная инженерами французской компании. Если конкретнее, имеется в виду версия лимитированной серии, доработками, которой занимались тюнинг-специалисты из немецкой фирмы Mansory. В перечень оборудования доработанного Веирон вошли: модернизированные светодиодные фары, новый салон, другая решетка радиатора, новый, специально созданный для этого автомобиля пакет спойлеров. Кузов выполнен из углеволокна.



В движение мегакар приводит V-образный 12-цилиндровый с рабочим объемом 8 литров мощностью 1200 лошадиных сил. Ускорение 0 — 100 км/ч. происходит за 2,5 секунды, а 0 — 200 км/ч. за 7,3 сек. Максимальная скорость составляет 435 км/ч.

0 Источник: За подобный экземпляр будущему владельцу придется расстаться с 3 400 000 долларов либо 226 млн 442 тыс. рублей по актуальному валютному курсу.

3 строчка — Lamborghini Veneno 0 Источник: Открывает тройку самых дорогих машин детище итальянской компании Lamborghini Veneno, создание которой было приурочено к празднованию 50-летнего юбилея марки. Серия насчитывает всего три экземпляра. Кстати, премьера новинки состоялась на Женевской выставке в 2013-м, а имя, которое получил этот автомобиль переводится как «Яд».

0 Источник: По сути Венено — это доработанная версия Авентадора. Отличается от своего «донора» меньшей массой и увеличенной производительностью мотора. В частности, автомобиль оснащен 6,5-литровым мотором V12 с силовой отдачей 750 л.с. С таким арсеналом для ускорения до первой «сотки» потребуются короткие 2.8 секунды.



Цена — 4.5 млн долларов США или 299 тыс. 703 тысяч рублей.

2 место — Koenigsegg CCXR Trevita 0 Источник: Второе место нашего рейтинга заслуженно достается Koenigsegg CCXR Trevita. Шведская компания выпустила ограниченную серию данной модели, всего три единицы. Тревита — это уникальный спорткар, а его отделочные материалы из углерода покрытые настоящими алмазами. Это покрытие получило соответствующее название — мерцающее волокно.



В моторном отсеке этой модели установлен V-образный силовой агрегат объемом 4.8 литра на 8 цилиндров, который способен генерировать 1018 «лошадей». Ускорятся до «сотни» за 2.9 секунды, максимальная скорость — 402 км/ч.

0 Источник: Вчера в рамках конкурса элегантности в Пеббл Бич состоялась официальная премьера самой дорогой машины в мире — мегакар Bugatti Centodieci. Автомобиль был создан к 110-летнему юбилею марки.



Этот уникальный автомобиль обойдется своему будущему владельцу в 4 млн 800 тыс. долларов или 319 млн 683 тыс. рублей.

Самая дорогая машина в мире в 2019 году — Bugatti Centodieci 0 Источник: «Звание» самая дорогая машина в мире, как и первое место рейтинга достается французскому мегакару Bugatti Centodieci. Работая над дизайном экстерьера гиперкара, дизайнеры компании черпали свое вдохновение из серии EB110 Super Sport — спорткар, выпускаемый в начале 90-х годов прошлого столетия. Переднюю часть новинки подчеркивают L-образная головная оптика и 3-секционный воздухозаборник.



Под капотом эксклюзивного Centodieci располагается 1500-сильный W-образный мотор рабочим объемом 8.0 литра с 16 цилиндрами. С таким силовым агрегатом автомобиль ускоряется от 0 до первой сотни за короткие 2.4 секунды, а отметку в 200 км/час преодолевает уже через 6.1 секунды после старта. Максимальную скорость ограничивает электроника на 380 км/час.