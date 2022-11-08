Сложности проезда перекрёстка с круговым движением в Новокузнецке

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Проезд перекрёстков с круговым движением некоторым водителям даётся очень сложно. Этот автомобилист из Новокузнецка попытался повернуть перед КамАЗом, но манёвр не удался.
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АНТИФИШКИ
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Я б проскочил, но тот водила
Мне преградил КАМАЗом путь
И в бок мне у.бал нехило.
- А я 30 лет за рулём - у меня хрен проскочишь!
(с)
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
Если в планах проезд через весь круг, нужно перестроиться левее, к центру кольца, чтобы не мешать въезжающим или съезжающим с перекрестка.
Читайте.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Круговой_перекрёстокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Круговой_перекрёсток
А здесь еще добавляется полный дебилизм, так как водила маленькой коробочки не понимает, что лезть при манёврах под бок к большому и железному не стоит.
А я думал - Хрен ты у меня проскочишь.