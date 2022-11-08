FISHKINET
Сообщество Аварии 6069 постов • 527 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Сложности проезда перекрёстка с круговым движением в Новокузнецке

Сложности проезда перекрёстка с круговым движением в Новокузнецке

Автор:
08 ноября 2022 14:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   круговое движение   не уступил   
1686
1
1
Проезд перекрёстков с круговым движением некоторым водителям даётся очень сложно. Этот автомобилист из Новокузнецка попытался повернуть перед КамАЗом, но манёвр не удался.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   круговое движение   не уступил   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Mauritanien 3 часа назад
Разметка на круге не повредила бы конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof 5 минут назад
Зря Камаз свернул - одним оленем меньше бы стало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Фомич 15 минут назад
Еще немного, еще чуть-чуть
Я б проскочил, но тот водила
Мне преградил КАМАЗом путь
И в бок мне у.бал нехило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Викторович 17 минут назад
Интересно, была фраза "Всегда так поворачивали!"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Юр21 Полчаса назад
Орёль! С левого ряда направо и причём без всяких сомнений!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
801
Гера 45 минут назад
Камазист молодец, жизнь и имущество человеку спас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Николаев Борис 47 минут назад
- Я первый день за рулём. Думал, проскочу перед Камазом.....
- А я 30 лет за рулём - у меня хрен проскочишь!
(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
875
Tevet 48 минут назад
понаделают незаметных КАМАЗяков, нормальному человеку проехать не возможно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Юрьевич Час назад
Вся сложность в том, что водила легковушки не знает ПДД. А так... заурядный случай.

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
nikad Час назад
типичный представитель отряда хордовых, к сожалению данный вид практически неистребим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Сергей 2 часа назад
оба не правы, камаз должен был ехать по внутреннему кольцу и потом перестроится для выезда.
Если в планах проезд через весь круг, нужно перестроиться левее, к центру кольца, чтобы не мешать въезжающим или съезжающим с перекрестка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
nikad Сергей 57 минут назад
кому должен и кому нужно? все что должен был сделать камаз он сделал согласно пунктам пдд РФ в отличии от камикадзе который нарушил 8.5 при выезде с кольца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Вася 2 часа назад
круговое оно такое круговое..
https://ru.wikipedia.org/wiki/Круговой_перекрёстокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Круговой_перекрёсток
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Павел Плеханов 2 часа назад
К сожалению, общепринятая практика, съезжать с круга из любого ряда, даже из третьего.
А здесь еще добавляется полный дебилизм, так как водила маленькой коробочки не понимает, что лезть при манёврах под бок к большому и железному не стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис 2 часа назад
Я думал - Проскочу.
А я думал - Хрен ты у меня проскочишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
775
Максим Макашев 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363710



Другие посты автора
Популярное в сообществах
12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года
12 фактов о фильме "Собачье сердце" 1988 года
Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"
Известные и интересные люди в ролях второго плана в "Кавказской пленнице"
Набирающие популярность в сообществах
Лежать всегда, лежать везде: какую цель преследователи организаторы «лежачего» эксперимента?
Лежать всегда, лежать везде: какую цель преследователи организаторы «лежачего»...
20 редких фотографий с высадки на Луну из архивов NASA
20 редких фотографий с высадки на Луну из архивов NASA
Как спасают тех, кого приручили
Как спасают тех, кого приручили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очаровательные котята

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#история#автомобили#автомир#улыбнуло#Разное#маразм#природа
#Юмор#Прикол#позитив#интересное#кино#подборка#фильм#Россия#фотографии#роль
#интересно#люди#факты#Приколы#СССР#дтп#аварии#в мире#шоу бизнес#комментарии
Как спасают тех, кого приручили Как спасают тех, кого приручили Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда Невнимательный водитель устроил серьёзное ДТП в Северодвинске Невнимательный водитель устроил серьёзное ДТП в Северодвинске Автомобиль «Сеат» остался без двигателя после столкновения со столбом Автомобиль «Сеат» остался без двигателя после столкновения со столбом «Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске «Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске

На что жалуетесь?

Вернуться