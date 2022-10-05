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Авария дня. Два водителя устроили ДТП и опрокинули на бок «Оку»

Авария дня. Два водителя устроили ДТП и опрокинули на бок «Оку»

Автор:
05 октября 2022 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   на красный   
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На проспекте Циолковского в Дзержинске. Водитель белого Hyundai поворачивал налево и столкнулся с красной Audi, водитель которой проскакивал на красный свет.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   на красный   
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16  комментариев
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71k
Viktor 6 часов назад
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21k
SolomonA Полчаса назад
Стоит новый русский на Гелике на перекрестке. В зеркале сзади показалась Ока. И вдруг - удар в Гелику в жопу! Браток выскакивает, уже с битой в руках - и опп-па - сзади стоит БМВ-Х5.. И там такой же "браток"...
Тот который из Гелика охреневшим голосом:
-А где Ока????
А водитель БМВ:
- Тс-с-с... Она между нами...
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4k
Кистень Полчаса назад
Маленького обидели!
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50k
Олег 2 часа назад
один летит на красный, второй поворачивет на красный, третий уже на перекрёстке.... три красавчика!
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11k
кот базилий 4 часа назад
Легким движением руки три машины в хлам.
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3k
Евгений 6 часов назад
По идее, по идее, если до всех докопаться, то, стояла бы ока за стоп линией, красная машинка в неё не попала бы))) Но это тут не при чём, тем более уже зелёный загорелся))

https://yandex.ru/maps/972/dzerzhinsk/geo/prospekt_tsiolkovskogo/8026628/?l=stv,sta&ll=43.403832,56.226660&panorama[direction]=335.171017,-7.968775&panorama[full]=true&panorama[point]=43.403652,56.226812&panorama[span]=118.905029,60.000000&z=19.05https://yandex.ru/maps/972/dzerzhinsk/geo/prospekt_tsiolkovskogo/8026628/?l=stv,sta&ll=43.403832,56.226660&panorama[direction]=335.171017,-7.968775&panorama[full]=true&panorama[point]=43.403652,56.226812&panorama[span]=118.905029,60.000000&z=19.05
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40k
kalinser 6 часов назад
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1k
Ян 6 часов назад
оба отличники соблюдения ПДД
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105
Sata33 6 часов назад
Ока такая модная была ...
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49k
dima423 6 часов назад
ну вот смотрю и окуеваю... как так можно? о чем думал и куда смотрел водятел хундая?
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49k
dima423 6 часов назад
Акакока? окакакока
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16k
Роберт Шекли 6 часов назад
- В ДТП никто серьезно не пострадал
- А Ока?
- Какая Ока?
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