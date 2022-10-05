876
1
3
На проспекте Циолковского в Дзержинске. Водитель белого Hyundai поворачивал налево и столкнулся с красной Audi, водитель которой проскакивал на красный свет.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Момент столкновения
Источник:
В ДТП никто серьезно не пострадал.
Другой ракурс
Источник:
Последствия ДТП
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Бийске произошло ДТП, в результате которого два автомобиля оказались в яме
- Авария дня. Молодой "гонщик" разбил семь машин в Петрозаводске
- Авария дня. На Невском Проспекте молодой таксист пролетел на красный свет
- Авария дня. Массовое ДТП с элементами акробатики в Рязани
- Авария дня. Проехал на "красный" и устроил массовое ДТП
Новости партнёров
Тот который из Гелика охреневшим голосом:
-А где Ока????
А водитель БМВ:
- Тс-с-с... Она между нами...
https://yandex.ru/maps/972/dzerzhinsk/geo/prospekt_tsiolkovskogo/8026628/?l=stv,sta&ll=43.403832,56.226660&panorama[direction]=335.171017,-7.968775&panorama[full]=true&panorama[point]=43.403652,56.226812&panorama[span]=118.905029,60.000000&z=19.05https://yandex.ru/maps/972/dzerzhinsk/geo/prospekt_tsiolkovskogo/8026628/?l=stv,sta&ll=43.403832,56.226660&panorama[direction]=335.171017,-7.968775&panorama[full]=true&panorama[point]=43.403652,56.226812&panorama[span]=118.905029,60.000000&z=19.05
- А Ока?
- Какая Ока?