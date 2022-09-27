Американец купил самый дешевый электрический пикап с доставкой из Китая

Итак, в чем же подвох?



Hongsheng основан на гольф-каре, на нем нельзя легально ездить по дороге, он развивает скорость всего 27 миль в час (45 км/ч), и вы можете купить его только на Alibaba.com в Китае.



Но это именно то, что сделал человек по имени Мика Толл, и он документировал, каково это — жить с этим автомобилем.