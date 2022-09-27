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Американец купил самый дешевый электрический пикап с доставкой из Китая

Американец купил самый дешевый электрический пикап с доставкой из Китая

Автор:
27 сентября 2022 10:07
Сообщество : Автомир
Метки: Hongsheng   авто   автомир   автомобили   дешевый автомобиль   пикап   электромобиль   
1007
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Несколько месяцев назад парень купил дешевый электрический мини-грузовик на Alibaba. Теперь он решил поделиться впечатлениями и рассказать о том, что он в итоге получил.

Источник:

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Метки: Hongsheng   авто   автомир   автомобили   дешевый автомобиль   пикап   электромобиль   
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7  комментариев
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48k
dima423 3 часа назад
ну для 2 тыс $ просто офигенно я бы сказал)
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10k
kaboza 4 часа назад
"Я даже могу подключить свой телефон к Bluetooth и воспроизводить музыку или фильмы в информационно-развлекательной системе"
ну да бл под кантри гавно возить, сестричку не забудь пожарить
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−24
Снабжение Первый 4 часа назад
Когда придет время ремонта -он удивится ценам)
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70k
Доктор Джонс 4 часа назад
Хорошая такая самобеглая садовая тележка...
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31k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Китайцы молодцы, а мы еще долго будем в жопе, потому что автор даже коррекцию корявого гуглоперевода считает делом ниже своего достоинства.
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