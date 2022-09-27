Американец купил самый дешевый электрический пикап с доставкой из Китая

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Несколько месяцев назад парень купил дешевый электрический мини-грузовик на Alibaba. Теперь он решил поделиться впечатлениями и рассказать о том, что он в итоге получил.
Все любят выгодные сделки, когда дело доходит до покупки автомобиля, но что может быть лучше, чем совершенно новый пикап за 2 000 долларов? Он называется Hongsheng Pickup, и это полностью электрический грузовик с кондиционером, внутренним экраном и надлежащей гидравлической опрокидывающейся грузовой платформой.
Итак, в чем же подвох?
Hongsheng основан на гольф-каре, на нем нельзя легально ездить по дороге, он развивает скорость всего 27 миль в час (45 км/ч), и вы можете купить его только на Alibaba.com в Китае.
Но это именно то, что сделал человек по имени Мика Толл, и он документировал, каково это — жить с этим автомобилем.
Hongsheng основан на гольф-каре, на нем нельзя легально ездить по дороге, он развивает скорость всего 27 миль в час (45 км/ч), и вы можете купить его только на Alibaba.com в Китае.
Но это именно то, что сделал человек по имени Мика Толл, и он документировал, каково это — жить с этим автомобилем.
Мика живет во Флориде, в США, и Hongsheng наконец прибыл на поддоне после долгого ожидания, но он было намного лучше, чем он ожидал.
Он признает в своих сообщениях на Electric.co, что он действительно потратил немного больше, чем планировал, на импорт грузовика.
Он признает в своих сообщениях на Electric.co, что он действительно потратил немного больше, чем планировал, на импорт грузовика.
Он сказал: "Цена на грузовик за 2 тысячи долларов взлетела после того, как еще 1 тысяча долларов была доплачена за самый большой аккумулятор и 2 тысячи долларов за доставку плюс сборку в штатах".
Однако, как только Мика развернулся, он начал использовать крошечный грузовичок на ферме своих родителей для тяжелой работы.
Однако, как только Мика развернулся, он начал использовать крошечный грузовичок на ферме своих родителей для тяжелой работы.
"Обычно мы заряжаем грузовик каждые пару недель, и теоретически его запас хода составляет около 50 миль (80 км) или более.
"Пикап потрясающий, и я уже нашел ему хорошее применение, собирая дворовые отходы по всему участку и отвозя их на свалку".
"Пикап потрясающий, и я уже нашел ему хорошее применение, собирая дворовые отходы по всему участку и отвозя их на свалку".
И, несмотря на его небольшую цену, вы действительно получаете достойный продукт.
Мика продолжил: "Он оснащен цельнометаллическими панелями кузова, электрическими стеклоподъемниками и дверями с брелоком для блокировки, а также полным комплектом освещения с поворотниками, фарами, прожекторами, задними фонарями и фонарями заднего хода".
Мика продолжил: "Он оснащен цельнометаллическими панелями кузова, электрическими стеклоподъемниками и дверями с брелоком для блокировки, а также полным комплектом освещения с поворотниками, фарами, прожекторами, задними фонарями и фонарями заднего хода".
"Там есть резервная камера, стальной грузовой стеллаж и подставка для кузова, мощное зарядное устройство, стеклоочиститель с омывающей жидкостью, а кондиционер даже довольно мощный".
"Я даже могу подключить свой телефон к Bluetooth и воспроизводить музыку или фильмы в информационно-развлекательной системе".
"Я даже могу подключить свой телефон к Bluetooth и воспроизводить музыку или фильмы в информационно-развлекательной системе".
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну да бл под кантри гавно возить, сестричку не забудь пожарить