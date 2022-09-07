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Электрический гоночный автомобиль Bandit9 из Вьетнама: одноместный трековый зверь

Электрический гоночный автомобиль Bandit9 из Вьетнама: одноместный трековый зверь

Автор:
07 сентября 2022 14:23
Сообщество : Автомир
Метки: Bandit9   авто   автомир   автомобили   гоночный автомобиль   кастомайзинг   электромобиль   
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Вьетнамская компания Bandit9 сделала себе имя в мире кастомных мотоциклов, создав потрясающие великолепные двухколесные транспортные средства. Однако сегодня мы здесь не для того, чтобы говорить о футуристических мотоциклах компании. Давайте посмотрим на её первую попытку создать гоночный автомобиль.
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Источник:

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Метки: Bandit9   авто   автомир   автомобили   гоночный автомобиль   кастомайзинг   электромобиль   
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2  комментария
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9k
Сатанеев 6 минут назад
"...электромотор от установлен на задней оси и выдаёт максимальные 400 кВт (544 л.с.) и 600 Нм. ... Ёмкость батареи, установленной вертикально за спиной пилота, 50 кВт ч, полного заряда должно хватить на 400 км пробега."(с)
Тут с числами шляпа полная. Электрокар за час проезжает 400 км, используя 400 кВт мотор, который питается от батареи 50 кВт/ч.
Так не бывает. Может, к мощности батареи забыли нолик добавить? Или от мощности электромотора нолик убрать
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9k
antonium 2 часа назад
Шляпа! У нас есть Джигит Моторс! Предзаказы не берут.
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