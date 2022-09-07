Электрический гоночный автомобиль Bandit9 из Вьетнама: одноместный трековый зверь

Согласно задумке, Bandit9 Monaco должен давать пилоту примерно те же ощущения от езды, что даёт мотоцикл, — полное единение с машиной, лёгкость, предельная точность в управлении и большие перегрузки (до 2g при разгонах и до 4g в поворотах и при торможениях). В итоге получилась машина, напоминающая формульный болид. Кузов у представленного прототипа полностью выполнен из углепластика, но базовая версия предполагает алюминиевую раму в сочетании со стальными и композитными панелями. Предусмотрен полный набор светотехники, так как машину планируется сертифицировать для езды по дорогам общего пользования.