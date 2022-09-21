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Renault 4CV: первый миллионный автомобиль Франции

Renault 4CV: первый миллионный автомобиль Франции

Автор:
21 сентября 2022 08:28
Сообщество : Автомир
Метки: Renault   Renault 4CV   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Впервые о создании доступного автомобиля «для народа» Луи Рено задумался в 1938 году, когда на Берлинском автосалоне он впервые увидел Фольксваген Жук.

Источник:

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Метки: Renault   Renault 4CV   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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