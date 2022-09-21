Renault 4CV: первый миллионный автомобиль Франции

Рено 4CV представлял собой небольшой (3640 мм в длину и 1430 мм в ширину) четырехместный автомобиль с несущим кузовом и заднемоторной компоновкой. За характерный округлый вид французы называли машину «La motte de beurre» (кусок масла). И правда, назвать 4CV верхом изящества вряд ли было возможно. Зато он имел полноценные четыре двери, четырехместный салон и отдельное багажное отделение в передней части машины.



В заднем свесе находился четырехцилиндровый верхнеклапанный (OHV) двигатель жидкостного охлаждения объемом 760 см3 мощностью 17 л.с. С ним в едином блоке находились сухое однодисковое сцепление, синхронизированная 3-ступенчатая МКПП и коническая главная передача, крутящий момент от которой передавался на задние колеса. Подвеска была независимой, тормоза барабанные с гидприводом, рулевое управление реечное без усилителя. Renault 4CV весил всего 560 кг и мог разгоняться до 90 км/ч.