Renault 4CV: первый миллионный автомобиль Франции

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Впервые о создании доступного автомобиля «для народа» Луи Рено задумался в 1938 году, когда на Берлинском автосалоне он впервые увидел Фольксваген Жук.
Бессменный руководитель фирмы Рено был с Гитлером на короткой ноге, так что получить необходимые сведения о немецкой машине ему не составило труда. Вскоре специалисты компании приступили к созданию собственного подобного автомобиля, который вошел в историю как первый французский миллионный автомобиль.
Первый прототип будущего 4CV собрали уже в 1942 году. Это был компактный 2-дверный автомобиль в округлом дизайне, во многом схожий с немецким прародителем. Он оборудовался 4-цилиндровым мотором объемом 760 см3 мощностью 19 л.с. Как и Фольксваген Жук, опытный французский автомобиль имел заднемоторную компоновку.
Первый прототип будущего 4CV собрали уже в 1942 году. Это был компактный 2-дверный автомобиль в округлом дизайне, во многом схожий с немецким прародителем. Он оборудовался 4-цилиндровым мотором объемом 760 см3 мощностью 19 л.с. Как и Фольксваген Жук, опытный французский автомобиль имел заднемоторную компоновку.
Прототип Рено 1942 года
Следует отметить, что машина создавалась в тайне, так как немецкая оккупационная администрация разработку легковушки запретила, полагая что Рено следует заниматься производством техники для нужд вермахта. В 1942 года завод Рено подвергся массированным б0мб@рдировкам, в результате которых к концу года было разрушено почти 70% производственных мощностей предприятия. Как следствие работы по Renault 4CV пришлось приостановить.
Renault 4CV
К проекту вернулись только в конце 1944 года, после освобождения Парижа. К тому времени Луи Рено был арестован, и завод возглавил Пьер Лефошо. Одновременно с этим изначальную концепцию машины серьезно пересмотрели. С приходом нового директора автомобиль получил свое собственное обозначение — Renault 4CV. Цифра 4 в данном случае подразумевала оригинальную схему «4 четверки» лежавшую в основе автомобиля: 4-местный салон, 4-дверный кузов, 4 колеса и 4 налоговых силы. Первый обновленный прототип собрали в октябре 1944 года, а спустя три года началось серийное производство модели.
Схема автомобиля
Рено 4CV представлял собой небольшой (3640 мм в длину и 1430 мм в ширину) четырехместный автомобиль с несущим кузовом и заднемоторной компоновкой. За характерный округлый вид французы называли машину «La motte de beurre» (кусок масла). И правда, назвать 4CV верхом изящества вряд ли было возможно. Зато он имел полноценные четыре двери, четырехместный салон и отдельное багажное отделение в передней части машины.
В заднем свесе находился четырехцилиндровый верхнеклапанный (OHV) двигатель жидкостного охлаждения объемом 760 см3 мощностью 17 л.с. С ним в едином блоке находились сухое однодисковое сцепление, синхронизированная 3-ступенчатая МКПП и коническая главная передача, крутящий момент от которой передавался на задние колеса. Подвеска была независимой, тормоза барабанные с гидприводом, рулевое управление реечное без усилителя. Renault 4CV весил всего 560 кг и мог разгоняться до 90 км/ч.
В заднем свесе находился четырехцилиндровый верхнеклапанный (OHV) двигатель жидкостного охлаждения объемом 760 см3 мощностью 17 л.с. С ним в едином блоке находились сухое однодисковое сцепление, синхронизированная 3-ступенчатая МКПП и коническая главная передача, крутящий момент от которой передавался на задние колеса. Подвеска была независимой, тормоза барабанные с гидприводом, рулевое управление реечное без усилителя. Renault 4CV весил всего 560 кг и мог разгоняться до 90 км/ч.
На момент выхода базовый Renault 4CV стоил всего 420 тысяч франков. Пьер Лефошо прогнозировал высокий спрос на автомобиль, поэтому его конструкция была максимально приспособлена к массовому поточному производству. В дополнение к станкам полученным из Германии по репарации, французы закупили дополнительное оборудование в США. Ставка оправдалась и уже к декабрю 1948 года французский завод выпускал по 230 автомобилей в день, принося Рено огромную прибыль.
Различные варианты исполнения кузова
Несмотря на упрощенную конструкцию и непритязательный внешний вид, во Франции автомобиль пользовался огромным спросом. Тем более что фирма не почивала на лаврах, а почти ежегодно модернизировала машину. В 1950 году на свет появилась версия с мотором на 750 см3 мощностью 21 л.с. Кроме того помимо базового седана выпускались автомобили в кузове кабриолет и фургон. Оглушительный успех 4CV на родине заинтересовал и других автопроизводителей. Вскоре лицензионное производство модели было налажено в Испании, Великобритании, Бельгии, ЮАР и Австралии. В Японии автомобиль выпускался под маркой Hino.
Последний Renault 4CV сошел с производства в июле 1961 года. Всего же во Франции было собрано 1 105 547 единиц. Никогда ранее в истории этой страны не было настолько массовых автомобилей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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