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Renault 16 с небольшим пробегом — Передний привод, АКПП и салон с кондиционером

Renault 16 с небольшим пробегом — Передний привод, АКПП и салон с кондиционером (10 фото)

Автор:
12 января 2022 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: Renault   Renault 16   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Сегодня часто можно слышать, вот мол, раньше умели делать машины. В них было всё что нужно, они были простыми и понятными с технической стороны и долговечными. Пол миллиона проедешь, ей хоть бы что. А еще они были красивыми, не то что сейчас, в наши мультиплатформенные времена, когда всё стало выглядеть одинаково.
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Метки: Renault   Renault 16   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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