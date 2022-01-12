Renault 16 с небольшим пробегом — Передний привод, АКПП и салон с кондиционером

Сегодня часто можно слышать, вот мол, раньше умели делать машины. В них было всё что нужно, они были простыми и понятными с технической стороны и долговечными. Пол миллиона проедешь, ей хоть бы что. А еще они были красивыми, не то что сейчас, в наши мультиплатформенные времена, когда всё стало выглядеть одинаково.

0 Источник: В случае с данным автомобилем всё так. Подпишусь под каждым словом, как говориться, и даже больше – мне бы сейчас такую машинку, ездил бы с большим удовольствием.



Renault 16 считается первым в мире массовым серийным автомобилем с кузовом хэтчбек. Во всём мире такой тип кузова приобретет огромную популярность уже к восьмидесятым, но Рено тут можно смело назвать первопроходцем.

0 Источник: Раз уж речь зашла о кузове, то заглянем и в салон. При общей длине машины в 4240 мм он довольно комфортный, но просторным я бы его не назвал, особенно по части заднего дивана. Впрочем, у многих современных машин, даже более длинных, на «галёрке» места для ног и поменьше бывает.

×

×

0 Источник:

0 Источник: Кстати, очень любопытный и малоизвестный факт о Рено 16, у машины не только разная колея передних и задних колёс, у неё даже база отличается размерами, слева 2650 мм, справа 2720 мм. Переводя с технического на человеческий, расстояние между колёсами с левой стороны на семь сантиметров короче, чем с правой.

0 Источник: С вечным желанием французов сделать что-то эдакое, не как у всех это не связано, просто такая особенность расположения торсионов в задней подвеске. Подвеска всех колёс независимая, спереди она тоже на торсионах.

0 Источник: Напоследок заглянем под капот. Машина напомню, переднеприводная, но мотор расположен продольно, более того, находится он за передней осью и как бы развернут задом наперед. Поэтому коробка передач спереди. Такая компоновка стара как мир, применялась еще на довоенных Citroën Traction Avant, и к шестидесятым должна была изжить себя полностью, но французы берегли её как могли.

0 Источник: В теории, мотор расположенный в базе должен был улучшить развесовку по осям, на практике передняя ведущая ось оставалась недогруженной, что в некоторых условиях сильно ухудшало управляемость.



Двигатель Renault 821, объемом 1.6 литра, мощность в лучшие его годы была 67 л.с. Учитывая, что здесь трёхступенчатая АКПП стоит, да еще и кондиционер на него нахлобучили (его владелец сам поставил), лишних лошадей тут точно нет, но мотор довольно тяговитый на средних оборотах. Максимальный крутящий момент в 115 Ньютонов у него на 3000 оборотов, поэтому для спокойной езды на дачу, с загруженным багажником его усилий вполне хватает.

0 Источник: Неудивительно, что популярность Renault 16 обрел и по ту сторону Атлантики, правда, после нефтяного кризиса, накрывшего США. Многие американцы посчитали, что лучше ездить на небольшой европейской машине, чем сидеть и смотреть на свои многолитровые Шевроле и Кадиллаки с пустым баком.

0 Источник: Вот только долго удерживать позиции Renault не смог, ведь на пятки вовсю наступала Honda Civic CVCC, но это уже совсем другая история.