F-Racer Junior: крутой детский картинг в "костюме" Ferrari F40

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Ferrari F40 является иконой по многим причинам. На самом деле, он настолько культовый, что им вдохновлены бесчисленные реплики и игрушки. F-Racer Junior — это, пожалуй, самая крутая «игрушка», которую вы сегодня увидите.
19 августа на аукционе RM Sotheby's выставят на продажу необычную реплику Ferrari F40. Она построена с большим приближением к оригиналу, однако примерно втрое компактнее настоящего суперкара. Автомобильчик под названием F-Racer Junior построен на базе карта и может разгоняться до 40 миль в час (64 км/ч). Ожидаемая цена — от 30 до 40 тысяч долларов.
При длине 2,6 метра F-Racer Junior весит 250 килограммов. Кузов «суперкара» снабжён, к примеру, соответствующими воздухозаборниками и антикрылом, передняя часть оснащена очень похожей на оригинальную оптикой, а моторный отсек прикрывают характерные жалюзи. Кроме того, у автомобильчика снимаются панели крыши.
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В интерьере использованы два отделанных тканью кресла с ремнями безопасности, полноценный руль и приборы.
В движение F-Racer Junior приводится 270-кубовым мотором, который работает в паре с двухступенчатой коробкой и задним дифференциалом. «Суперкар» располагает полностью независимой подвеской с амортизаторами и дисковыми тормозами на всех колёсах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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