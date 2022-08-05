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F-Racer Junior: крутой детский картинг в "костюме" Ferrari F40

F-Racer Junior: крутой детский картинг в "костюме" Ferrari F40

Автор:
05 августа 2022 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari F40   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   картинг   найдено на ebay   
367
19
Ferrari F40 является иконой по многим причинам. На самом деле, он настолько культовый, что им вдохновлены бесчисленные реплики и игрушки. F-Racer Junior — это, пожалуй, самая крутая «игрушка», которую вы сегодня увидите.
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Метки: Ferrari   Ferrari F40   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   картинг   найдено на ebay   
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2  комментария
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sedoisever 11 часов назад
Не "картинг", а "карт". Поскольку "ехать на картинге", всё равно, что "нырять с дайвингом". )
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−28
Andrey 8 часов назад
не хочется расстраивать автора ,но крутой карт выглядит иначе !
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