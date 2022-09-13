Максимально глупое ДТП из города Пушкин

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Кто же виноват в этом ДТП? Водитель красного Ford Fusion, который двигался по встречной полосе? Или водитель белого Chevrolet Cruze, который выезжал с прилегающей территории?
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АНТИФИШКИ
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