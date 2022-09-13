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Максимально глупое ДТП из города Пушкин

Максимально глупое ДТП из города Пушкин

Автор:
13 сентября 2022 13:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   мелкое дтп   
936
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Кто же виноват в этом ДТП? Водитель красного Ford Fusion, который двигался по встречной полосе? Или водитель белого Chevrolet Cruze, который выезжал с прилегающей территории?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   мелкое дтп   
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17  комментариев
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5k
Hugo_RnD 8 часов назад
в ДТП виноват выезжант, так как обязан был пропустить транспорт, движущийся по главной дороге. А вот красный лишение себе за встречку заработал.
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1k
Tony 2 часа назад
автор право и лево путает?))
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4k
Frank Borman 4 часа назад
Два барана нашли друг друга.
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2k
ProstoBoBka 7 часов назад
Как меня поражают такие водятлы, как красный! Взять и просто тупо поехать по встречной полосе! Что у них в голове в этот момент?! Идиоты!
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8k
Борис Карабанов 7 часов назад
Виноваты дорожники, погода и чёрный, который раскорячился посередине, вместо того, чтобы прижаться вправо.
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28k
EvilHomer 7 часов назад
В ДТП виноват красный, у него не было права первоочередного движения. У выезжающего было право двигаться в намеченном направлении, он ничего не нарушал.
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