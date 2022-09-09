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Аэродинамические испытания в старинном железнодорожном туннеле Кейтсби

Аэродинамические испытания в старинном железнодорожном туннеле Кейтсби

Автор:
09 сентября 2022 10:00
Сообщество : Автомир
Метки: Mazda   Аэродинамика   авто   автомир   автомобили   видео   испытания   туннель   
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Одно из лучших дорожных покрытий в Великобритании можно найти в старинном железнодорожном туннеле в Нортгемптоншире. Всего несколько недель назад компания, которая обычно занимается гоночными трассами, уложила новый асфальт в туннеле Кейтсби, создав уникальную испытательную площадку.

Источник:

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Метки: Mazda   Аэродинамика   авто   автомир   автомобили   видео   испытания   туннель   
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3  комментария
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305
Андрей Понамарев 51 минуту назад
Интересно, что останется от машины и водителя, когда при испытании машина влипнет в стену ?
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29k
BuG 40 минут назад
Больше! Больше! Больше! slow motion!
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3k
Григорий 44 минуты назад
и создадут они там болид для езды по тоннелю
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