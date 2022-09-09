Аэродинамические испытания в старинном железнодорожном туннеле Кейтсби

Фирма Multimatic Motorsports, разрабатывающая гоночные болиды, показала на видео процесс испытаний построенного ею спорткара в необычных условиях — внутри британского туннеля Кейтсби. Железнодорожный туннель был запущен в эксплуатацию ещё в 1898 году, но в 1966-м его закрыли. Сейчас он используется как уникальный испытательный центр для изучения аэродинамики.