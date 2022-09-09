Аэродинамические испытания в старинном железнодорожном туннеле Кейтсби

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Одно из лучших дорожных покрытий в Великобритании можно найти в старинном железнодорожном туннеле в Нортгемптоншире. Всего несколько недель назад компания, которая обычно занимается гоночными трассами, уложила новый асфальт в туннеле Кейтсби, создав уникальную испытательную площадку.
Фирма Multimatic Motorsports, разрабатывающая гоночные болиды, показала на видео процесс испытаний построенного ею спорткара в необычных условиях — внутри британского туннеля Кейтсби. Железнодорожный туннель был запущен в эксплуатацию ещё в 1898 году, но в 1966-м его закрыли. Сейчас он используется как уникальный испытательный центр для изучения аэродинамики.
Уникальность туннеля Кейтсби как испытательного центра заключается в его конструкции: он обеспечивает идеально прямую траекторию движения на протяжении 2,7 километра и полностью защищён от погодных воздействий внешнего мира.
По словам главы Multimatic Motorsports Ларри Холта такие испытания заметно реалистичнее, чем традиционная аэродинамическая труба. В ней автомобиль неподвижен: поток воздуха вокруг него обеспечивается вентиляторами. В туннеле же спорткар находится в полноценном движении, а благодаря изолированности лабораторные условия не нарушаются, к примеру, порывами бокового ветра или осадками.
Гоночный болид Mazda DPi под управлением тест-пилота Энди Приоля смог разогнаться в туннеле до 190 км/ч.
Источник:
АНТИФИШКИ
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