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На трассе Самара – Оренбург водитель кроссовера «Mitsubishi» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом». Удар был такой силы, что у грузовика вырвало передний мост.
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АНТИФИШКИ
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