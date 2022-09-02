Авария дня. Серьезное ДТП на трассе в ЧувашииВ Чебоксарском районе на трассе "Вятка" недалеко от базы отдыха "Заимка" водитель «Весты» совершал обгон и столкнулся с поворачивающей «четвёркой». Водитель «ГАЗели» попытался их объехать и...