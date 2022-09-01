В Подмосковье «ГАЗелист» залип в телефон и устроил массовое ДТП

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На Горьковском шоссе в сторону Москвы у поворота на Старую Купавну водитель ГАЗели протаранил стоявшие на поворот автомобили.
Присутствует ненормативная лексика!
Последствия ДТП
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АНТИФИШКИ
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