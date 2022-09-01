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В Подмосковье «ГАЗелист» залип в телефон и устроил массовое ДТП

В Подмосковье «ГАЗелист» залип в телефон и устроил массовое ДТП

Автор:
01 сентября 2022 13:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   массовое дтп   
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На Горьковском шоссе в сторону Москвы у поворота на Старую Купавну водитель ГАЗели протаранил стоявшие на поворот автомобили.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   массовое дтп   
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4  комментария
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9k
Игорь 2 часа назад
там и так жопа вечная, что из Москвы, что в Москву и этот мудель добавил
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Вадим Курбатов Полчаса назад
Говорили ему, не мечтай за рулем о своих любимых овечках.
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11k
кот базилий Час назад
Дрочил похоже..
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Олег

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