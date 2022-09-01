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Контрабанда на стиле: винтажный Bentley, отправленный в Австралию, перевозил наркоту на 100 миллионов долларов

Контрабанда на стиле: винтажный Bentley, отправленный в Австралию, перевозил наркоту на 100 миллионов долларов

Автор:
01 сентября 2022 10:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bentley   Австралия   авто   автомир   автомобили   контрабанда   наркотики   
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Винтажные классические автомобили нередко бьют рекорды на аукционах. Но этот Bentley S2 1960 года выпуска стоит более 100 миллионов долларов вовсе не из-за своей исторической ценности.
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Источник:

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Метки: Bentley   Австралия   авто   автомир   автомобили   контрабанда   наркотики   
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