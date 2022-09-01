Контрабанда на стиле: винтажный Bentley, отправленный в Австралию, перевозил наркоту на 100 миллионов долларов

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Винтажные классические автомобили нередко бьют рекорды на аукционах. Но этот Bentley S2 1960 года выпуска стоит более 100 миллионов долларов вовсе не из-за своей исторической ценности.
Транспортный контейнер, заявленный как содержащий классический люксовый седан Bentley S2, был отправлен грузовым судном из Канады и прибыл в Порт-Ботани в пригороде Сиднея в Новом Южном Уэльсе. По данным полиции штата, они перехватили контейнер, «действуя на основе разведданных», после чего он «прошел рентген и обследование, которые выявили аномалии».
В ходе осмотра в автомобиле обнаружили большое количество наркотических веществ, спрятанных за фарами. Это побудило полицию продолжить демонтаж машины, в результате чего было обнаружено в общей сложности 161 килограмма метамфетамина и 60 килограммов кокаина. Общая стоимость такого количества наркотиков оценена в 100 миллионов долларов.
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Австралийские стражи порядка даже создали специальную целевую группу, чтобы завершить расследование дела о «наркотическом» Bentley S2. Они снова собрали машину, но уже без наркотиков, и позволили ей продолжить свой путь к новому владельцу, используя в качестве приманки. После этого полиция провела обыск в доме предполагаемых преступников, когда те разбирали машину и искали свою добычу.
В результате были арестованы двое мужчин 22 и 23 лет, которым предъявили обвинение в уголовных преступлениях, связанных с наркотиками. Судьба Bentley S2 после такого испытания остается неясной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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