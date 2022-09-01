Контрабанда на стиле: винтажный Bentley, отправленный в Австралию, перевозил наркоту на 100 миллионов долларов

Австралийские стражи порядка даже создали специальную целевую группу, чтобы завершить расследование дела о «наркотическом» Bentley S2. Они снова собрали машину, но уже без наркотиков, и позволили ей продолжить свой путь к новому владельцу, используя в качестве приманки. После этого полиция провела обыск в доме предполагаемых преступников, когда те разбирали машину и искали свою добычу.