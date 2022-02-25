Красивое купе Bentley «Dartmoor» by Petersen в стиле 1930-х годов ищет нового владельца

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Купе Bentley 6 ½ Litre "Dartmoor"by Petersen Dartmoor выглядит как автомобиль конца 1930-х годов, скрывающий технологии лет на пятнадцать моложе… А ведь создан он был совсем недавно!
Шикарная реплика от мастера Боба Петерсона появилась в салоне DD Classics. В 2009 году клиент заказал ему купе с дизайном в стиле мастерских Figoni & Falaschi и парижского ателье Saoutchik.
Взяв за основу Bentley Mk VI 1951 года, мастер увеличил базу и установил двигатель Rolls-Royce B81SV мощностью 195 л.с. Задний мост и коробка передач от Bentley.
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Полученное шасси одели в элегантный кузов, изготовленный по технологии той эпохи, с каркасом из ясеня.
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Метки: Bentley авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
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