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Красивое купе Bentley «Dartmoor» by Petersen в стиле 1930-х годов ищет нового владельца

Красивое купе Bentley «Dartmoor» by Petersen в стиле 1930-х годов ищет нового владельца (30 фото)

Автор:
25 февраля 2022 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Bentley   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
336
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Купе Bentley 6 ½ Litre "Dartmoor"by Petersen Dartmoor выглядит как автомобиль конца 1930-х годов, скрывающий технологии лет на пятнадцать моложе… А ведь создан он был совсем недавно!
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Метки: Bentley   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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brrr 59 минут назад
криваручка - не беру!
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