На продажу выставили партию автомобилей JDM, которые были незаконно импортированы в США

По данным американского министерства, партия японских автомобилей насчитывает несколько культовых спорткаров, включая такие модели, как Nissan Skyline GT-R разных поколений, а также спортивные Silvia и другие редкие модифицированные экземпляры. Все автомобили прибыли из Страны восходящего солнца в грузовых контейнерах в разобранном состоянии. Причем вместе перевозили как кузова, так и демонтированные двигатели, трансмиссии и другие технические узлы.