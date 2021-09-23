На продажу выставили партию автомобилей JDM, которые были незаконно импортированы в США

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Министерство финансов США продает с аукциона кучу легендарных автомобилей JDM, которые были ввезены незаконно. Транспортные средства были импортированы в страну с полностью демонтированными ключевыми механическими компонентами, включая их двигатели и трансмиссии.
По данным американского министерства, партия японских автомобилей насчитывает несколько культовых спорткаров, включая такие модели, как Nissan Skyline GT-R разных поколений, а также спортивные Silvia и другие редкие модифицированные экземпляры. Все автомобили прибыли из Страны восходящего солнца в грузовых контейнерах в разобранном состоянии. Причем вместе перевозили как кузова, так и демонтированные двигатели, трансмиссии и другие технические узлы.
Судя по всему, экспортер пытался таким образом уклониться от уплаты налогов, записав автомобили как груз, не подлежащий восстановлению. Владелец транспортных средств планировал собрать автомобили сразу по прибытии в пункт назначения, тем самым сэкономив значительную сумму.
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Согласно правилам аукциона, покупатели смогут осмотреть лоты, а также узнать интересующие их детали. При этом все приобретаемые автомобили после заключения сделки должны быть экспортированы за пределы США прямо из места хранения. В случае повторного ввоза машин в страну владельца ожидает конфискация транспортного средства с последующим уничтожением, а также крупный денежный штраф.
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