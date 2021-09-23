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На продажу выставили партию автомобилей JDM, которые были незаконно импортированы в США

На продажу выставили партию автомобилей JDM, которые были незаконно импортированы в США (16 фото)

Автор:
23 сентября 2021 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: jdm   авто   автомир   автомобили   контрабанда   японские автомобили   
494
16
Министерство финансов США продает с аукциона кучу легендарных автомобилей JDM, которые были ввезены незаконно. Транспортные средства были импортированы в страну с полностью демонтированными ключевыми механическими компонентами, включая их двигатели и трансмиссии.
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Метки: jdm   авто   автомир   автомобили   контрабанда   японские автомобили   
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2  комментария
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Александр 4 часа назад
Хоть тут здравый смысл победил, не стали уничтожать, а решили продать.
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Михаил Гребенюк 4 часа назад
это автохлам
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