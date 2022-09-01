10 недооцененных американских автомобилей 1990-х, которыми мы бы хотели владеть

В лидеры попали Chevrolet Corvette C4 ZR-1 и Panoz Esperante GTR-1. Первый HotCars называет «одним из лучших спортивных автомобилей, когда-либо построенных в Америке», но при этом отмечает, что у модели было множество критиков, сравнивающих ее с более современными и производительными Corvette. Corvette C4 ZR-1 оснащался 32-клапанным двигателем LT5 V8 на 375 лошадиных сил, который работал в тандеме с шестиступенчатой «механикой». Динамика спорткара впечатляет даже сейчас: он разгонялся до 60 миль в час за 4,4 секунды, а максималка составляла 290 километров в час (180 миль в час).