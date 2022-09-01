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10 недооцененных американских автомобилей 1990-х, которыми мы бы хотели владеть

10 недооцененных американских автомобилей 1990-х, которыми мы бы хотели владеть

Автор:
01 сентября 2022 09:09
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   американские автомобили   рейтинг   
178
12
Несмотря на вневременной внешний вид и интересное исполнение, эти жемчужины Америки 1990-х так и не получили заслуженной любви.
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Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   американские автомобили   рейтинг   
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