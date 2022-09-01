10 недооцененных американских автомобилей 1990-х, которыми мы бы хотели владеть

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Несмотря на вневременной внешний вид и интересное исполнение, эти жемчужины Америки 1990-х так и не получили заслуженной любви.
В Сети опубликован очередной рейтинг автомобилей: на этот раз эксперты выбрали «жемчужины Америки 90-х». Они вспомнили редкие и зачастую недооцененные модели родом из США, которые «так и не смогли завоевать народную любовь», в отличие от популярных Dodge Viper GTS-R, Ford Mustang SVT Cobra, Chevrolet C5 Corvette и Camaro SS. Среди спортивных двухдверок и кабриолетов, попавших в список, затесались несколько внедорожников и пара седанов.
Lincoln Mark VIII
Открывает рейтинг Lincoln Mark VIII, который HotCars поставил на 10 место. Купе, которое производилось в период с 1993 по 1998 год, канадцы добавили в список за «опережающий свое время дизайн», аэродинамику и характеристики. В движение Mark VIII приводил 4,6-литровый мотор Ford Modular V8, который развивал 280 лошадиных сил и обеспечивал купе разгон с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 7,5 секунды.
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Plymouth Prowler
На девятой строчке находится Plymouth Prowler, построенный в ретро-стиле. Это был родстер с открытыми колесами, так и непонятый большинством.
Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Восьмая строчка досталась Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited, который, по мнению журналистов, был незаслуженно обойден вниманием публики. На момент появления на рынке его называли «самым быстрым внедорожником в мире»: он набирал 60 миль в час всего за 6,8 секунды и проезжал четверть мили за 15,2 секунды.
Ford Taurus SHO
На седьмой позиции оказался Ford Taurus SHO (Super High Output) первого поколения. Это один из самых ярких примеров непонятых и недооцененных американских автомобилей 90-х годов. «Заряженная» версия Taurus отличалась от стандартной модели оспортивленным дизайном и комплектовалась 3,0-литровым двигателем V6 от Yamaha на 220 сил в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач. От 0 до 60 миль в час седан разгонялся за 6,6 секунды, а максимальная скорость составляла 145 миль в час (233 километра в час).
GMC Typhoon
Шестое место досталось GMC Typhoon. Он просуществовал всего пару лет, с 1991 по 1993 год, но мог похвастаться отличными динамическими характеристиками: при немалом весе внедорожник набирал 60 миль в час за 5,3 секунды. Под капотом у него была 4,3-литровая «турбошестерка» на 285 лошадиных сил.
Chevrolet Impala SS
На пятое место поставили Chevrolet Impala SS седьмого поколения, который остался в тени предшественников. При спорном дизайне Impala SS ехала сравнительно бодро: четверть мили она преодолевала за 15,4 секунды, а первые 60 миль в час набирала за семь секунд.
Dodge Daytona IROC R/T
Четвертое место досталось Dodge Daytona IROC R/T, еще одной недооцененной «жемчужине Америки 90-х». У этой версии было облегченное шасси и исключительное соотношение мощности и веса.
Vector W8
Компанию Daytona IROC R/T в рейтинге составляет Vector W8, который открывает первую тройку. Калифорнийская фирма Vector намеревалась бросить вызов европейским Ferrari, Porsche и Lamborghini: результатом стало появление на свет модели W8, которая, впрочем, не смогла стать прорывом на американском рынке суперкаров. На разгон с места до 60 миль в час W8 тратил всего 4,2 секунды, а четверть мили проезжал за 12 секунд – этот результат на 1 секунду быстрее, чем у знаменитой Ferrari Testarossa. В рекламных буклетах заявлялась максимальная скорость в 390 километров в час (241 миля в час).
Chevrolet Corvette C4 ZR-1
В лидеры попали Chevrolet Corvette C4 ZR-1 и Panoz Esperante GTR-1. Первый HotCars называет «одним из лучших спортивных автомобилей, когда-либо построенных в Америке», но при этом отмечает, что у модели было множество критиков, сравнивающих ее с более современными и производительными Corvette. Corvette C4 ZR-1 оснащался 32-клапанным двигателем LT5 V8 на 375 лошадиных сил, который работал в тандеме с шестиступенчатой «механикой». Динамика спорткара впечатляет даже сейчас: он разгонялся до 60 миль в час за 4,4 секунды, а максималка составляла 290 километров в час (180 миль в час).
Panoz Esperante GTR-1
Первое место досталось Panoz Esperante GTR-1, суперкару, который метил в гоночные серии FIA GT, «Ле-Ман» и IMSA GT. Он комплектовался 6,0-литровый V8 Ford мощностью 600 лошадиных сил, за доводку которого отвечала компания Roush Racing. Дизайн Esperante GTR-1 портал HotCars сравнивает с бэтмобилем, и отмечает ни с чем не сравнимый рев шестилитровой «восьмерки».
Источник:
АНТИФИШКИ
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