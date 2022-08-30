Интересный скоростной катер, похожий на Porsche 1990-х годов

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Craig Craft 168 Boss 1995 года по прозвищу «Porsche Boat» в настоящее время выставлен на аукцион на Bring a Trailer. Спортивный катер на самом деле не является Porsche, но в его дизайне есть несколько схожих элементов, которые напоминают о спортивных автомобилях немецкой марки 1990-х.
Схожесть с немецким авто была достигнута за счет характерного оформления передней части, где у катера установлены выразительные фары. Последние своей формой как раз таки и напоминают головную оптику девятьсот одиннадцатого.
Кузов 4,9-метровой лодки выполнен из стекловолокна и имеет двухцветную черно-желтую окраску. Как и у спорткара, под крышкой капота находится багажник.
Салон у плавсредства имеет четыре посадочных места и также оформлен в черно-желтых цветах. Здесь установлены ковшеобразные передние сиденья и панель приборов, напоминающие аналогичные компоненты Порше 911.
Плюс интерьер украшают эмблемы немецкой марки, а из оснащения стоит отметить аудиосистему, приспособление для катания на водных лыжах и полный набор навигационных огней.
В движение катер привод 4,3-литровый двигатель V6 от концерна GM. К слову, последний был установлен на лодку всего год назад и с тех пор успел отработать не более трех часов.
В комплекте с плавсредством также идет трейлер для его транспортировки. В настоящий момент за данный набор предлагают 39 000 долларов США.
Источник:
АНТИФИШКИ
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