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Интересный скоростной катер, похожий на Porsche 1990-х годов

Интересный скоростной катер, похожий на Porsche 1990-х годов

Автор:
30 августа 2022 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   катер   лодка   найдено на ebay   
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Craig Craft 168 Boss 1995 года по прозвищу «Porsche Boat» в настоящее время выставлен на аукцион на Bring a Trailer. Спортивный катер на самом деле не является Porsche, но в его дизайне есть несколько схожих элементов, которые напоминают о спортивных автомобилях немецкой марки 1990-х.

Источник:

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Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   катер   лодка   найдено на ebay   
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