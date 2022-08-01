Останки сгоревшего Porsche выставили на продажу

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Людей, которые восстанавливают разбитые роскошные автомобили, немало. Однако в этом случае состояние транспортного средства настолько тяжелое, что восстановить его вряд ли удастся.
На продажу в интернете постоянно предлагаются поврежденные в различных происшествиях автомобили. Однако состояние некоторых из них способно вызвать сильное недоумение в целесообразности их реализации.
В частности, это относится к полностью сгоревшему кабриолету Porsche 911 Turbo 2021 года выпуска. Автомобиль был недавно выставлен на продажу на онлайн-аукционе Copart.
В частности, это относится к полностью сгоревшему кабриолету Porsche 911 Turbo 2021 года выпуска. Автомобиль был недавно выставлен на продажу на онлайн-аукционе Copart.
Что именно случилось с немецким спорткаром, находящегося в Норт-Чарлстоне (штат Южная Каролина), не сообщается. Согласно объявлению, спорткар был окрашен в черный цвет и имел 6-цилиндровый двигатель объемом 3,8 литра, автоматическую трансмиссию и полный привод.
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Его стоимость была оценена в 303 620 долларов. Ключи сохранились и предлагались в комплекте. Огонь повредил все части машины, определить ее можно лишь по остову открытого кузова и колесным дискам.
Несмотря на плачевное состояние, сгоревший Porsche 911 Turbo нашел своего нового владельца. Одна из последних ставок составляла 3600 долларов.
Что победитель торгов будет делать с машиной непонятно, поскольку ее нельзя пустить даже на запчасти. Возможно, останки спорткара возродятся из пепла в виде какого-нибудь объекта современного произведение искусства.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Угонят такой же и проведут по документам как восстановленный.