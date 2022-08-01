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Останки сгоревшего Porsche выставили на продажу

Останки сгоревшего Porsche выставили на продажу

Автор:
01 августа 2022 09:14
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Porsche 911   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   сгоревший автомобиль   
299
8
Людей, которые восстанавливают разбитые роскошные автомобили, немало. Однако в этом случае состояние транспортного средства настолько тяжелое, что восстановить его вряд ли удастся.
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Источник:

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Метки: Porsche   Porsche 911   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   сгоревший автомобиль   
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5  комментариев
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HalloFreeSpace 53 минуты назад
А что с ним делать-то с таким ?
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Вадим Курбатов 7 минут назад
Сделают клон и будут ездить)
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11k
Alex Djeff Полчаса назад
"Возможно, останки спорткара возродятся из пепла в виде какого-нибудь объекта современного произведение искусства"
Угонят такой же и проведут по документам как восстановленный.
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.Атеист. Полчаса назад
скорей всего не остатки от поршака, а его доки продали. Ибо из этого уже ничего не сделаешь))
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