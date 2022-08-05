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В Магнитогорске на улице Лесопарковой 18-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не успел затормозить и, чтобы не врезаться в попутный автомобиль, принял решение выехать на встречную полосу, где в этот момент ехала «Киа Рио».
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42-летний и 37-летний мужчины из «Киа Рио» получили травмы.
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АНТИФИШКИ
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