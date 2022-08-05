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Авария дня. Вырулить на встречку — не самое умное решение

Авария дня. Вырулить на встречку — не самое умное решение

Автор:
05 августа 2022 10:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   молодой водитель   
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В Магнитогорске на улице Лесопарковой 18-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не успел затормозить и, чтобы не врезаться в попутный автомобиль, принял решение выехать на встречную полосу, где в этот момент ехала «Киа Рио».
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   молодой водитель   
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3  комментария
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70k
Viktor 2 часа назад
Не только "не самое умное решение", а самое дебильное решение!
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141
Максим Макашев 2 часа назад
Пацанёнок не иначе машину водить учился играя в симулятор автогонок
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ничего не поделаешь - возраст. И зрение слабеет и реакция уже не та.
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Олег

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