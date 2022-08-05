Навигатор подвёл: поворот налево с правого ряда

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Водитель "Рено" действуя согласно указаниям навигатора повернул не глядя налево с правого ряда и устроил ДТП.
"Ответ убил — ему навигатор сказал повернуть)) 40 лет за рулем мужик, но не ездил по этой дороге. Вопрос где он ездил 40 лет?"
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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