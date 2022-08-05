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Навигатор подвёл: поворот налево с правого ряда

Навигатор подвёл: поворот налево с правого ряда

Автор:
05 августа 2022 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   навигатор   
688
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Водитель "Рено" действуя согласно указаниям навигатора повернул не глядя налево с правого ряда и устроил ДТП.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   навигатор   
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18  комментариев
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3k
Илья 4 часа назад
Продолжение есть? А то интересно он все-таки оказался дурак или [мат]?
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13k
Голос Вселенной 2 часа назад
А если бы ему пылесос сказал поехать по встречке - он бы поехал, интересно?
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7k
au3 3 часа назад
"40 лет за рулем мужик, но не ездил по этой дороге. Вопрос где он ездил 40 лет?"

А что, вышел указ всем знать эту дорогу?
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6k
Tim_G 3 часа назад
надо юзать навигатор, который о перестроении говорит в том числе
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11k
Кыся 3 часа назад
Все именно так - он дурак *банутый.
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
А скажет навигатор: "Мужик, прыгни из окна!" и ты прыгнешь?
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35k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Подсказки навигатора не отменяют дорожную разметку и ПДД.
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
Не надо уповать на сатанинские говорящие коробочки.
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3k
SandMANn 4 часа назад
Навигатор – провокатор!
Последняя фраза в кино прям – КЛАССИКА!
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968
Валерий Тарасенко 4 часа назад
Нелево пойдешь - коня потеряешь!
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90k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Навигатор ВСЕГДА предупреждает о предстоящем маневре ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Меньше киздеть за рулем надо, и думать о дороге
Подустал за 40 лет - на выход
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141
Максим Макашев Броненосец Потелкам 3 часа назад
чтобы НАФИГАтор предупреждал ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, данную опцию надо выставлять В НАСТРОЙКАХ самогО НАФИГАтора
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