FISHKINET
Сообщество Аварии 5799 постов • 507 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
ДТП с обгоняющим и поворачивающим в условиях отсутствующей разметки

ДТП с обгоняющим и поворачивающим в условиях отсутствующей разметки

Автор:
05 августа 2022 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   опережение   
761
1
1
В Саратове водитель автомобиля с регистратором опередил справа попутный "Киа" и практически сразу решил повернуть налево.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   опережение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Шершень 2 часа назад
Рег перед совершением маневра должен был убедится в его безопасности. Удар был в ЗАДНЮЮ часть Киа, т.е. рег ее полноценно видел. Киа маневр не совершала, двигалась в одном направлении с одной скоростью и рядностью. Хз почему автор назначил ее виноватой. Да хоть бы и по встрече, хоть на ишаке с телегой (Киа), рег сделал подставу, никто не может предположить наперед, что он повернет и куда или на пешеходке начнет опережение по правому краю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бендер Родригес 22 минуты назад
Пи.з.дц... Люди, которые обвиняют рега! Аы чего?!?! Вы, б.л.ять, по правилам движетесь или по "понятиям"? Там знаки регулирующие количество полос! Если вам на них класть - выкиньте права и не садитесь за руль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ProstoBoBka Час назад
С каждым днем все больше и больше идиотов за рулем!

Для водятлов, которые писали что рег идиот! Обратите внимание на знак на 0.02 секунде, Киа едет по встречной, рег едет по своей полосе! 0.08 начало полосы и 0.14 конец полосы. 0:20 знак за перекрестком информирует о 2 полоса прямо!

Так почему рег идиот? Или все кто написал вина рега или рег идиот, аналогично управляете авто? Пофиг на знаки если нет разметки? Так Вам надо перечитать ПДД, а не нести херню!

А кто написал, что рег должен был убедиться в безопасности маневра, погуглите постановление ВС РФ! Киа там не должно быть на встречной полосе, вина киа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
748
basil pupkin 2 часа назад
Вина рега скорей всего будет, там знак стоит 2 ряда вперёд, один навстречу, получается он справа делал манёвр влево не убедившись никуя, в безопасности. У меня жена была в подобном ДТП, признали виновным поворачивающего. В итоге всё зависело от места удара на её авто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Angelpro 2 часа назад
Поворот надо осуществлять с крайнего положения, то есть в данном случае, без отсутствия разметки, зрительно поделить участок по полам и ехать в крайнем положении своего направления, а не как автор, ехать у бордюра справа и поворачивать на лево, в то время когда сам только, что опередил авто ехавшего левей.
Считаю автора болваном:
1 машина слева,
2 зачем разгоняться, лезть как в жопу без мыла между авто и бордюром справа, когда тебе вот вот поворачивать на лево.
Похоже опилки в голове.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Linuksoid 2 часа назад
Подстава.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roman 2 часа назад
Никого не жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
dima423 2 часа назад
рег дубина слепошарая) сам же тока что его обогнал, мозгов не хватило понять что рядом сзади машина едет?) я не говорю уж о том чтобы в зеркала смотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
436
Жирный бот 2 часа назад
регик ибонат какой то..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
436
Жирный бот Andrei 37 минут назад
Да извиняюсь, начало видео пропустил.. я думал что полосы в одном направлении, беру свои слова обратно) Извините)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

354415



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений учеников
В Пензе учительницу английского языка осудили за фейки об армии РФ после сообщений...
Наболело: врачебный юмор
Наболело: врачебный юмор
Набирающие популярность в сообществах
У черты. По заветам голливуда: ну, здравствуй, страна обезьян
У черты. По заветам голливуда: ну, здравствуй, страна обезьян
Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе
Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#дтп#интересное#картинки#забавно#подборка#милота#Москва
#Юмор#факты#в мире#автомир#аварии#позитив#сарказм#история#улыбнуло#полиция
#интересно#животные#автомобили#удивительно#Еда#Россия#авто аварии#кино#познавательно#девушки
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Уклоняйтесь, сударь! Водитель «Ларгуса» спровоцировал ДТП в Чебоксарах Уклоняйтесь, сударь! Водитель «Ларгуса» спровоцировал ДТП в Чебоксарах Авария дня. В Ростовской области погиб водитель такси Авария дня. В Ростовской области погиб водитель такси Авария дня. Мотоциклист серьёзно пострадал после столкновения с «Пежо» в Новосибирске Авария дня. Мотоциклист серьёзно пострадал после столкновения с «Пежо» в Новосибирске Момент ДТП между Acura и Mercedes в Новосибирской области Момент ДТП между Acura и Mercedes в Новосибирской области Водитель «Ларгус» опрокинул на бок малолитражку в Санкт-Петербурге Водитель «Ларгус» опрокинул на бок малолитражку в Санкт-Петербурге

На что жалуетесь?

Вернуться