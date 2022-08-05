ДТП с обгоняющим и поворачивающим в условиях отсутствующей разметки

761
1
1
В Саратове водитель автомобиля с регистратором опередил справа попутный "Киа" и практически сразу решил повернуть налево.
Судя по описанию виновником признали водителя белой "Киа": "Там установлены знаки, отсутствие разметки - не повод двигаться как попало. Результат: виновник - лицо, управлявшее белой иномаркой, двигаясь по встречной полосе совершил столкновение с автомобилем, поворачивавшим налево с полосы, единственной полосы, по которой разрешено движение на данном участке дороги."
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Мужчина и трое детей пострадали в Самарской области
- Водитель «Ларгус» опрокинул на бок малолитражку в Санкт-Петербурге
- Авария дня. В Ростовской области погиб водитель такси
- В Татарстане из-за грубого нарушение ПДД "Гранта" перевернулась на крышу
- Land Cruiser влетел в столб и перекрыл движение трамваев в Хабаровске
Метки: аварии авто авто аварии видео дтп зеркала опережение
Новости партнёров
До перекрестка рег ехал по своей полосе, был знак где двухполосная дорога переходит в однополосную с окончанием левой полосы. После перекрестка - снова две полосы.
Для водятлов, которые писали что рег идиот! Обратите внимание на знак на 0.02 секунде, Киа едет по встречной, рег едет по своей полосе! 0.08 начало полосы и 0.14 конец полосы. 0:20 знак за перекрестком информирует о 2 полоса прямо!
Так почему рег идиот? Или все кто написал вина рега или рег идиот, аналогично управляете авто? Пофиг на знаки если нет разметки? Так Вам надо перечитать ПДД, а не нести херню!
А кто написал, что рег должен был убедиться в безопасности маневра, погуглите постановление ВС РФ! Киа там не должно быть на встречной полосе, вина киа!
Так что рег ехал по правилам. Сместиться влево (до перекрестка) перед маневром для него означало бы занять встречную полосу.
Считаю автора болваном:
1 машина слева,
2 зачем разгоняться, лезть как в жопу без мыла между авто и бордюром справа, когда тебе вот вот поворачивать на лево.
Похоже опилки в голове.
то есть знаки «Направления движения по полосам» на 0:03, 0:08 и 0:14 вам ни на что не намекают?
Смотри внимательно знак "Движение по полосам" до перекрестка.
И да, на перекрестке обгон запрещен.
ЗЫ
по факту, до перекрестка была одна полоса для даижения. Киа был на встречке.