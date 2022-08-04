Ford Escort RS Turbo принцессы Дианы, на котором она возила своих маленьких сыновей на светские мероприятия, выставили на аукцион

Ford Escort RS Turbo 1985 года в идеальном состоянии? Это само по себе очень круто и, вероятно, принесло бы хорошую сумму на аукционе. Тем не менее, автомобиль, на который вы смотрите, не просто обычный Ford. Когда-то это был личный автомобиль принцессы Дианы.

0 Источник: В конце августа двадцать второго аукционный дом Silverstone планирует выставить на продажу по-настоящему уникальный экземпляр Ford Escort RS Turbo первого поколения.

0 Источник: Заметим, что тираж американского хот-хэтча составил всего 5 000 авто, однако конкретно эта машина была построена в 1985 году по спецзаказу самой принцессы Дианы.

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0 Источник: По сравнению с рядовыми экземплярами модели, трехдверка имеет целый ряд конструктивных особенностей, а снаружи ее можно легко распознать по черной окраске кузова, в то время как все остальные машины были выкрашены в белый цвет.

0 Источник: Не исключено, что такое решение являлось попыткой замаскировать автомобиль принцессы под обычный массовый Эскорт. К слову, о последнем здесь напоминает такая же решетка радиатора.

0 Источник: Так как принцессу Диану в поездках сопровождал ее телохранитель, сидевший на пассажирском сиденье, то автомобиль дополнительно снабдили еще одним зеркалом заднего вида и радиостанцией.

0 Источник: В распоряжении королевской семьи черный Ford Escort RS Turbo находился всего несколько лет, а уже в 1988 году его вернули назад производителю.

0 Источник: После этого машина неоднократно меняла владельцев, но начиная с две тысячи восьмого осела в частной коллекции ярого поклонника спортивных автомобилей марки Форд.

0 Источник: Теперь последний готов расстаться с «горячим» хэтчбеком, который имеет 1,6-литровый турбомотор мощностью 130 л.с. и способен разгоняться с 0-100 км/ч где-то за 8,0 секунды.

0 Источник: «Королевская» трехдверка имеет пробег чуть более 40 000 км, а вот за сколько она может уйти с молотка — не уточняется, но авто явно заинтересует богатых коллекционеров.

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