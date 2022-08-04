Ford Escort RS Turbo принцессы Дианы, на котором она возила своих маленьких сыновей на светские мероприятия, выставили на аукцион

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Ford Escort RS Turbo 1985 года в идеальном состоянии? Это само по себе очень круто и, вероятно, принесло бы хорошую сумму на аукционе. Тем не менее, автомобиль, на который вы смотрите, не просто обычный Ford. Когда-то это был личный автомобиль принцессы Дианы.
В конце августа двадцать второго аукционный дом Silverstone планирует выставить на продажу по-настоящему уникальный экземпляр Ford Escort RS Turbo первого поколения.
Заметим, что тираж американского хот-хэтча составил всего 5 000 авто, однако конкретно эта машина была построена в 1985 году по спецзаказу самой принцессы Дианы.
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По сравнению с рядовыми экземплярами модели, трехдверка имеет целый ряд конструктивных особенностей, а снаружи ее можно легко распознать по черной окраске кузова, в то время как все остальные машины были выкрашены в белый цвет.
Не исключено, что такое решение являлось попыткой замаскировать автомобиль принцессы под обычный массовый Эскорт. К слову, о последнем здесь напоминает такая же решетка радиатора.
Так как принцессу Диану в поездках сопровождал ее телохранитель, сидевший на пассажирском сиденье, то автомобиль дополнительно снабдили еще одним зеркалом заднего вида и радиостанцией.
В распоряжении королевской семьи черный Ford Escort RS Turbo находился всего несколько лет, а уже в 1988 году его вернули назад производителю.
После этого машина неоднократно меняла владельцев, но начиная с две тысячи восьмого осела в частной коллекции ярого поклонника спортивных автомобилей марки Форд.
Теперь последний готов расстаться с «горячим» хэтчбеком, который имеет 1,6-литровый турбомотор мощностью 130 л.с. и способен разгоняться с 0-100 км/ч где-то за 8,0 секунды.
«Королевская» трехдверка имеет пробег чуть более 40 000 км, а вот за сколько она может уйти с молотка — не уточняется, но авто явно заинтересует богатых коллекционеров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Логично, бл*дь......
<Заметим, что тираж американского хот-хэтча составил всего 5 000 авто>
В нём "американского" только эмблема на решётке. Это чисто европейский эскорт-3.
И 5 тысяч экземпляров для заряженной версии - это не "всего", а "целых". Забавен авторский посыл, что все 5 тыс RSок были белыми (!!), и только эскорт для Дианы покрасили в чёрный. Чтобы, бл*дь, "не выделяться".
Только то, что её водила принцесса делает её раритетом.
PS отдаю должное скромности принцессы...