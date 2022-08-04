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Ford Escort RS Turbo принцессы Дианы, на котором она возила своих маленьких сыновей на светские мероприятия, выставили на аукцион

Ford Escort RS Turbo принцессы Дианы, на котором она возила своих маленьких сыновей на светские мероприятия, выставили на аукцион

Автор:
04 августа 2022 10:20
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   ford escort   автаукцион   авто   автомир   автомобили   диана   принцесса диана   
486
23
Ford Escort RS Turbo 1985 года в идеальном состоянии? Это само по себе очень круто и, вероятно, принесло бы хорошую сумму на аукционе. Тем не менее, автомобиль, на который вы смотрите, не просто обычный Ford. Когда-то это был личный автомобиль принцессы Дианы.
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Источник:

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Метки: Ford   ford escort   автаукцион   авто   автомир   автомобили   диана   принцесса диана   
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4  комментария
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−41
Thomsen 3 часа назад
<снаружи ее можно легко распознать по черной окраске кузова, в то время как все остальные машины были выкрашены в белый цвет. Не исключено, что такое решение являлось попыткой замаскировать автомобиль принцессы под обычный массовый Эскорт.>

Логично, бл*дь......

<Заметим, что тираж американского хот-хэтча составил всего 5 000 авто>

В нём "американского" только эмблема на решётке. Это чисто европейский эскорт-3.
И 5 тысяч экземпляров для заряженной версии - это не "всего", а "целых". Забавен авторский посыл, что все 5 тыс RSок были белыми (!!), и только эскорт для Дианы покрасили в чёрный. Чтобы, бл*дь, "не выделяться".
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2k
vasilykopkov 44 минуты назад
Сама по себе машина довольно убогая, как по комплектации так и по дизайну.
Только то, что её водила принцесса делает её раритетом.

PS отдаю должное скромности принцессы...
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lem02 2 часа назад
Скромнее только Пу с его Нивой...
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