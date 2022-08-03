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Чиновничий извозчик решил, что ему можно поворачивать со второго ряда

Чиновничий извозчик решил, что ему можно поворачивать со второго ряда

Автор:
03 августа 2022 11:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Hyundai   авто   автохам   амр   видео   дтп   конфликт на дороге   спецсигнал   
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В Подмосковных Люберцах водитель представительского Genesis с номерными знаками "АМР" решил, что он круче всех, и даже воспользовался служебной "крякалкой".

Источник:

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Метки: Hyundai   авто   автохам   амр   видео   дтп   конфликт на дороге   спецсигнал   
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6  комментариев
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54k
alertol 55 минут назад
Мигалка так то не отменяет того что надо сначала убедиться что тебя пропускают (в теории можно было смело таранить, сказать "я не видел, его там не должно было быть")
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9k
antonium 9 минут назад
Видео прерывается на самом интересном месте...
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7k
Борис Карабанов Полчаса назад
Я правильно понимаю, что все предлоги, кроме "с/со" , в русском языке упразднены?
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