Чиновничий извозчик решил, что ему можно поворачивать со второго ряда

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В Подмосковных Люберцах водитель представительского Genesis с номерными знаками "АМР" решил, что он круче всех, и даже воспользовался служебной "крякалкой".
Водитель автомобиля с регистратором — смелый человек! Не побоялся выйти и посмотреть в глаза этому наглецу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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