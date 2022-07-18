В Крaснодaре умник решил проехaть под «кирпич», но повстречал на пути принципиального водителя

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Горец на автомобиле Ford Focus решил проехать навстречу потоку под «кирпич», но автор видео не позволил ему осуществить задуманное. Ущемленный кавказец вышел из мaшины и начал крыть водителя мaтом.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Окна овертона, однако.
Правило 3Д лучшее.
- Пажаласта, дарагой!
- Кто вы по национальности?
- Джигит!
- А почему в паспорте написано "джедай"?
- Вай, прасти, пэрепуталь! Это - загранпаспарт!
Быть человеком сейчас нечто странное? Или ниже своего достоинства? Прошелся по внешности, по смелости и прочему в оппоненте. От чего-то не могу сказать, что боец имеет что-то общее разумным человеком, коим нас гордо называют ученые.
Ты бы же машину свою чинил потом по сервисам, надо оно ли это?