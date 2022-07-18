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В Крaснодaре умник решил проехaть под «кирпич», но повстречал на пути принципиального водителя

В Крaснодaре умник решил проехaть под «кирпич», но повстречал на пути принципиального водителя

Автор:
18 июля 2022 12:12
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   встречка   дтп   конфликт на дороге   
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Горец на автомобиле Ford Focus решил проехать навстречу потоку под «кирпич», но автор видео не позволил ему осуществить задуманное. Ущемленный кавказец вышел из мaшины и начал крыть водителя мaтом.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   видео   встречка   дтп   конфликт на дороге   
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43  комментария
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27k
Vazari 2 часа назад
Судя по акценту-армянин. Точнее ссыкливый хач. Надо было грязно заругать, спровоцировать на первый удар, а потом аккуратно замесить в люля-кебаб. Они только языком трепать могут.
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936
сергей ремизов 2 минуты назад
В ГБДД отправить видос, пусть прав лишат. На ишаках всю жизнь ездил, а тут на тебе, на машину пересел.
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26k
КешаИванов 3 минуты назад
Полицаи теперь зовутся принципиальными водителями.
Окна овертона, однако.
Правило 3Д лучшее.
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7k
Дети откопали осла 22 минуты назад
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1k
German Полчаса назад
Денацифицировать таких надо
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7k
Енот Потаскун 38 минут назад
Ну ему же надо. Его там парень ждёт, очко чешется.
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11k
Александр 39 минут назад
- Ваши документы!
- Пажаласта, дарагой!
- Кто вы по национальности?
- Джигит!
- А почему в паспорте написано "джедай"?
- Вай, прасти, пэрепуталь! Это - загранпаспарт!
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8k
Б.Касторский 40 минут назад
Ощущение, что для некоторой категории граждан даже обычные вещи сродни войне. Едешь под кирпич? Не вопрос! Готовься к бою, сделавший замечание!
Быть человеком сейчас нечто странное? Или ниже своего достоинства? Прошелся по внешности, по смелости и прочему в оппоненте. От чего-то не могу сказать, что боец имеет что-то общее разумным человеком, коим нас гордо называют ученые.
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56
Юрий Б.Касторский Полчаса назад
Неотвратимость наказания делает из примитивного существа цивилизованного человека,следует заметить что для такой трансформации должно быть постоянное действие этого фактора,а не выборочное или избирательное давление...Посмотрите как действует такая система на дорогах в Германии.
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4k
alex 41 минуту назад
чё это было?
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9k
antonium 41 минуту назад
Ребята, а давайте все дружно угадаем национальность дебила!
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12
Azamat1983 44 минуты назад
Судя по номерам это некто Мехтиев Роман Нураддин Оглы. По крайней мере тачка его...
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11k
сеньор Леонсио 47 минут назад
Права категории Чучмек.
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34k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
машина купил,права купил,ездить не купил,совесть потерял.
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3k
VPJ 55 минут назад
Согласен с предыдущими каомментами, что это, какой-то армянско-азерботский хачик. Можем даже назвать его хачёк. Хачуля.
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2k
Трям Час назад
Не понимаю, зачем они выскакивают из тачек и начинают рассказывать, что он гомосек и очень хочет секса с мужчиной. Чем за каминг ауты такие?
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939
Homem Час назад
Столько видеокамер,но почему то на такие ситуации в камер вкл игнор.
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Видео в гаи
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2k
Pill Час назад
Обезьяна.
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9k
Barachek_Obachek Час назад
Непонятно Арангутанг всё равно проехал?
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1k
Angelpro Час назад
Я бы наверно в момент его объезда чуть тронулся бы, поцарапались, но машина была бы на ходу, а его нагнули по полному, ишака.
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46k
dima423 Час назад
вот сучара черножопая...чувак даже не разу не сказал о его епаной национальности а он уже орет НАЦИСТ!)) вот для этого я вожу в машине ГБ, если такой черт прибежит без раздумий ему перцем епальник залью
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