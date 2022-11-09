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Ferrari 246 Dino GTS 1974, принадлежавший светской львице, которая позже была похоронена в другом Ferrari

Ferrari 246 Dino GTS 1974, принадлежавший светской львице, которая позже была похоронена в другом Ferrari

Автор:
09 ноября 2022 08:42
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari Dino   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   похороны в автомобиле   ретро авто   
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Этот Ferrari 246 Dino GTS 1974 года выпуска от Scaglietti, один из трех в цвете Verde Medio Nijinsky, ранее принадлежал голливудской светской львице Сандре Уэст и оснащен заводским кондиционером и электрическими стеклоподъемниками.
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Источник:

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Метки: Ferrari   Ferrari Dino   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   похороны в автомобиле   ретро авто   
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