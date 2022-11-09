Ferrari 246 Dino GTS 1974, принадлежавший светской львице, которая позже была похоронена в другом Ferrari

Так при чем здесь похороны и другой Ferrari?! Дело в том, что данный автомобиль принадлежал некой светской львице Сандре Уэст. Дама была замужем за нефтяным магнатом, что позволяло ей наслаждаться бесчисленным количеством предметов роскоши, в том числе автомобилями Ferrari. Сандра вела крайне насыщенный образ жизни, особенно когда овдовела, вращалась в высшем обществе Голливуда, злоупотребляла медикаментами и прочими препаратами, порой вытесняя из таблоидов кинозвезд. В 1977 году, не дожив и до 40 лет, она скончалась, завещая похоронить себя... в любимом автомобиле Ferrari. Весьма экстравагантное желание!