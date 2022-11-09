Ferrari 246 Dino GTS 1974, принадлежавший светской львице, которая позже была похоронена в другом Ferrari

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Этот Ferrari 246 Dino GTS 1974 года выпуска от Scaglietti, один из трех в цвете Verde Medio Nijinsky, ранее принадлежал голливудской светской львице Сандре Уэст и оснащен заводским кондиционером и электрическими стеклоподъемниками.
Строго говоря, это не Ferrari. На кузове автомобиля не найти изображения Cavallino Rampante (в переводе с итальянского - Гарцующий жеребец), слово Ferrari можно найти только на одной из маркировочных табличек (картинка ниже). Дело в том, что Энцо Феррари долгие годы не признавал двигатели с количеством цилиндров меньше двенадцати, а его сын Альфредо ("Дино"), к сожалению скончавшийся в 1956 году в возрасте 24-х лет, со всей страстью занимался разработкой 6-цилиндрового двигателя для участия в младших Формулах.
Позже старик Феррари под давлением менеджмента итальянской "конюшни" и прочих заинтересованных лиц дал добро на производство автомобилей с "малыми" моторами, в т.ч. и для гражданских потребителей под отдельным брендом, названным в честь ушедшего сына - Dino. Дело было не простое, пришлось тесно сотрудничать с концерном Fiat, но в итоге красивые маленькие "почти" Ferrari оказались чрезвычайно востребованы.
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Энцо Феррари проект Dino смущал еще и тем, что он был среднемоторным (мотор расположен за спинами водителя и пассажира), а тогда еще никто не выпускал автомобили подобного рода в гражданский оборот (Lamborghini Miura появилась в 1966 году). Старик Энцо справедливо считал такую схему крайне опасной для неподготовленных водителей и боялся брать на себя ответственность за возможные жертвы. Но в 1968 году среднемоторный Dino 206 GT (из которого впоследствии вырос "наш" 246 GTS) все-таки дебютировал!
У данного Dino 2,4-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 175 лошадиных сил. Это американская версия, придушенная в угоду экологических норм, в то время как в Европе мотор развивал 195 лошадиных сил. Европейский вариант разгонялся до 100 км/ч за 7,1 секунды, развивая максимальную скорость 238 км/ч.
... а сзади - место для багажа
Так при чем здесь похороны и другой Ferrari?! Дело в том, что данный автомобиль принадлежал некой светской львице Сандре Уэст. Дама была замужем за нефтяным магнатом, что позволяло ей наслаждаться бесчисленным количеством предметов роскоши, в том числе автомобилями Ferrari. Сандра вела крайне насыщенный образ жизни, особенно когда овдовела, вращалась в высшем обществе Голливуда, злоупотребляла медикаментами и прочими препаратами, порой вытесняя из таблоидов кинозвезд. В 1977 году, не дожив и до 40 лет, она скончалась, завещая похоронить себя... в любимом автомобиле Ferrari. Весьма экстравагантное желание!
По разным данным, это была Ferrari 250 GT или Ferrari 330 America. На похоронах присутствовало более 300 человек, в основном любопытствующая публика, с интересом наблюдавшая за погребением короба габаритами 6 х 3 х 2,75 метра, который залили сверху бетоном, чтобы ни у кого не было соблазна к мародерству.
Захоронение в машине - мероприятие, конечно, не уникальное, но интересное. В городе Талса, штат Оклахома, вообще, закладывают капсулы времени с автомобилями...
Dino Сандры - один из трех экземпляров, выпущенных в таком цвете, с заводскими опциями в виде кондиционера и электростеклоподъемников, видимо, был не очень любим хозяйкой, что в данном случае даже хорошо. Автомобиль на земле, а не под нею;)
Стоят такие "не Ferrari" сегодня больше полумиллиона долларов!
Стоят такие "не Ferrari" сегодня больше полумиллиона долларов!
Источник:
АНТИФИШКИ
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